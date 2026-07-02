Atocha recupera la normalidad tras los retrasos por la avería eléctrica en Cerro Negro

Este jueves, 2 de julio de 2026, la estación de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes ha registrado retrasos en sus servicios de alta velocidad. El origen del problema ha sido una caída de tensión en el taller de Cerro Negro, una instalación externa que ha limitado la capacidad operativa de las vías de la terminal madrileña desde las 16:00 horas.

Fuentes de Adif confirmaron que la incidencia afectó la gestión del tráfico ferroviario durante la tarde. Tras los trabajos de reparación, el suministro eléctrico en Cerro Negro ha quedado restablecido y la circulación comienza a recuperar su normalidad de forma progresiva.