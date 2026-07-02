Arturo Malagón (MasOrange): "Con muy poco se puede hacer mucho en la digitalización de los municipios"

La transformación digital de las administraciones públicas, el papel de los datos en la toma de decisiones y el impacto de la inteligencia artificial en la gestión municipal han sido algunos de los asuntos protagonistas de la jornada Horizonte Madrid Oeste, celebrada este jueves en Pozuelo de Alarcón.

Arturo Malagón, responsable de Servicios Digitales de MasOrange, destacó el importante crecimiento que la compañía ha experimentado en el ámbito de la Administración Pública y el papel que está desempeñando el dato como motor de cambio en ayuntamientos y administraciones autonómicas. "El dato ha sido la palanca del cambio para todas estas administraciones", aseguró.

Según explicó, disponer de un ecosistema de datos robusto permite a las administraciones tomar decisiones basadas en información objetiva y no únicamente en intuiciones. "A través de un ecosistema de datos robusto se consigue que las decisiones tengan sentido y aporten valor añadido", señaló.

La agilidad como principal beneficio

Para Malagón, uno de los grandes cambios que ha supuesto la digitalización es la agilidad. "Con la parte de datos lo que se consigue es ser muchísimo más ágil", afirmó. Además, destacó que las nuevas soluciones tecnológicas permiten una mejor canalización de la información hacia los ciudadanos y favorecen que todos los sistemas municipales trabajen desde un punto de conexión común.

La inteligencia artificial también ocupó un lugar destacado durante el encuentro. El responsable de Servicios Digitales de MasOrange diferenció entre la inteligencia artificial aplicada desde hace años a modelos predictivos y de machine learning y el reciente auge de herramientas de uso generalizado como ChatGPT o los asistentes inteligentes.

En este sentido, insistió en la necesidad de utilizar estas tecnologías bajo directrices claras y con un adecuado gobierno del dato. "No todo vale", advirtió, al tiempo que recordó que "si los datos no son buenos o no alimentamos los modelos correctos, el desastre puede ser multiplicado por dos o por tres".

El reto de las administraciones públicas

Uno de los principales desafíos para las administraciones, según explicó Malagón, es que la innovación en el sector público no admite el margen de error que sí existe en el ámbito privado.

"En la empresa privada, si te caes, te levantas y la gente te felicita por haberlo intentado. En las administraciones públicas no puedes fallar", aseguró. En su opinión, un servicio público que no funciona genera inmediatamente una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos.

Por ello, defendió la necesidad de garantizar que los sistemas basados en inteligencia artificial sean "certeros, validados, trazables, medibles y auditables", en línea con las futuras exigencias regulatorias europeas.

Asimismo, destacó la importancia de desarrollar modelos de inteligencia artificial específicos para las administraciones públicas. "Estamos empezando a trabajar en modelos de IA locales, entrenados bajo datos y modelos específicos de la administración pública y destinados a tareas muy concretas".

La importancia de la gobernanza del dato

Durante su intervención, Malagón puso el foco en la necesidad de contar con una adecuada arquitectura de datos antes de abordar cualquier proyecto de inteligencia artificial. "No suelo entablar ninguna conversación sobre inteligencia artificial sin entender primero cómo se están tratando los datos".

También subrayó que no todos los datos pueden emplearse para cualquier finalidad y que resulta imprescindible establecer criterios claros sobre qué información se recopila, cómo se utiliza y con qué propósito.

"Hay que tener muy claro para qué captas el dato, cómo usas el dato y cómo esa información luego se replica en distintos casos de uso", señaló.

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Para ello, defendió la creación de una gobernanza común del dato que permita integrar las distintas fuentes de información de las administraciones y evitar la fragmentación de los sistemas tecnológicos.