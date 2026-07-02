Así es Arroyo Culebro, el barrio madrileño que vio crecer a la joven promesa del tenis Rafa Jódar

Con apenas 19 años, Rafa Jódar Camacho se ha ganado el título de "joven promesa del tenis español". Tras conquistar el US Open Júnior en 2024 y alzarse con su primer título ATP en Marrakech este 2026, el actual número 26 del mundo y tercer mejor español del ranking ATP ya acapara titulares como una de las grandes irrupciones en el mundo del tenis.

Sin embargo, Jódar no puede alejarse más del estereotipo de "estrella del deporte", y es que el madrileño no duda en sacar pecho para defender sus orígenes humildes y en especial al pequeño barrio que le vio nacer: Arroyo Culebro, en el municipio de Leganés y a 15 kilómetros del centro de la capital.

Un barrio corriente de bloques residenciales y parques

Con una extensión de 131,8 hectáreas Arroyo Culebro es un barrio de muy reciente construcción surcado por el arroyo del mismo nombre que nace del vecino parque de Polvoranca. Descrito como un "barrio muy bien planificado", Arroyo Culebro combina chalets adosados con bloques de pisos de varias alturas contando aproximadamente con un total de 3.600 viviendas construidas.

El barrio triplicó el número de vecinos empadronados entre 2008 y 2022 / Eco Leganés

Así, rodeado de bloques residenciales y de diferentes parques, no sorprende que la zona se haya convertido en el lugar donde muchas familias madrileñas se refugian del bullicio de la urbe. Tanto es así que desde 2008, las cifras de los vecinos censados casi se ha triplicado hasta alcanzar los más de 17.000 residentes en 2022.

Rafa Jódar finalizó en este instituto de Leganés sus estudios de bachillerato científico / IES Rafael Frühbeck de Burgos en Facebook

Además, este barrio de calles anchas y zonas verdes también dispone de varios servicios muy compatibles con formar una familia. Entre ellos destacan la escuela infantil 'La Comba', los colegios públicos Manuel Vázquez Montalbán y Ángel González y el IES Rafael Frühbeck de Burgos en el que Rafa Jódar estudió la educación secundaria y terminó el Bachillerato científico antes de cruzar el charco para comenzar su etapa universitaria en la Universidad de Virginia en Estados Unidos.

Un oasis de más de 150 hectáreas donde jugar y entrenar

De entre las figuras que han acompañado a Jódar a lo largo de su carrera el deportista siempre destaca a sus padres agradeciendo su apoyo tanto durante su etapa como estudiante como tras su introducción en el mundo del tenis. El propio Rafa confesaba que ellos habían sido "su gran ventaja" para llegar a convertirse en un deportista de élite.

El Lago Loranca cuenta con dos lagunas artificiales y es conocido por ser un lugar de avistamiento de aves acuáticas / Ayuntamiento de Fuenlabrada

Por ello, no parece descabellado imaginarse al tenista junto a su padre, que es también su entrenador, jugando no hace tanto por el famoso Parque de Polvoranca, conocido por ser el mayor parque periurbano del sur metropolitano madrileño y que con más de 150 hectáreas se presenta como el lugar perfecto para correr y practicar deporte.

Además, gracias a sus dos lagunas artificiales permanentes este parque es conocido por ser "un paraíso para el avistamiento de aves acuáticas", así como por contar con un pasado histórico ligado a una aldea medieval despoblada. Pero si hay algo que Rafa Jodár y su familia nunca habrían podido imaginar, es que el parque terminaría siendo conocido por ser el lugar donde la nueva promesa el tenis jugaba cuando apenas era un niño.