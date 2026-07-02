Los alcaldes del oeste de Madrid apuntan a la clave de su modelo de éxito: "La calidad de vida es marca de esta zona"

Con más de 350.000 habitantes, varios de los municipios con mayor renta per cápita del país, y dos de las cinco localidades mejor posicionadas en el índice de complejidad económica de España, Pozuelo de Alarcón y Las Rozas, el oeste de la Comunidad de Madrid constituye uno de los focos económicos no ya de la región sino de España que apuesta por seguir creciendo. Un modelo fundamentado en elevados índices de calidad de vida, "la calidad de vida es marca de esta zona", ha señalado hoy la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, anfitriona del encuentro Horizonte Madrid oeste, organizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y Prensa Ibérica, que afronta dos retos fundamentales: vivienda y movilidad.

Regidores de cinco municipios de la zona han participado dentro de este foro en la mesa redonda El Oeste de la Comunidad de Madrid, un polo de atracción económica y empresarial. Una cita en la que han coincidido en que la seguridad, las zonas verdes, los servicios públicos, la oferta educativa y universitaria y la cercanía a Madrid y un entorno natural "envidiable", apoyado también en políticas de baja fiscalidad, ofrecen un marco favorecedor. "Las empresas ya no eligen solo dónde instalar una oficina, eligen el mejor lugar para que vivan sus empleados”, ha señalado con meridiana claridad Tejero.

A su lado, el alcalde de Boadilla, Francisco Javier Úbeda, ha ratificado el modelo de éxito de la zona con el ejemplo de su propio municipio, que ha crecido en 68.000 habitantes, un 220%, en los últimos 25 años sin abandonar su fórmula de "baja densidad urbana" y en gran parte impulsado por el asentamiento en la localidad de la ciudad financiera del Banco Santander.

También en franca expansión está Villanueva del Pardillo. Su alcalde, Eduardo Fernández Navarro, ha insistido en la importancia de crecer en población, su municipio va a seguir haciéndolo, pero hacerlo de manera "sensata", precisamente para no poner en riesgo ese activo que es la calidad de vida. Y como sus compañeros de panel ha resaltado el papel de una baja fiscalidad. "Somos el municipio con menor presión fiscal entre las localidades madrileñas de entre 30.000 y 150.000 habitantes, un avance muy importante tanto para nosotros como para las empresas", ha asegurado.

El vicealcalde de Las Rozas, Gustavo Adolfo Rico, ha introducido un nuevo vector: la tecnología. De hecho ha sido quien ha acudido al foro porque el alcalde, José de la Uz, se encuentra hoy en un acto en Huelva en tanto presidente de la Red Española de Ciudades Conectadas. Desde 2015, apoyada en parte en la fuerte presencia de compañías tecnológicas en el municipio, su ayuntamiento viene implantando la estrategia del dato. "A través de los sistemas de información que ya existían y que estábamos poniendo en coordinación, empezamos a gobernar y a tomar decisiones basadas en el dato".

En el encuentro ha participado también la alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno. Entre los atractivos de su municipio ha destacado su reciente reconocimiento como ciudad de los 15 minutos. "Cualquier vecino para acceder a cualquier servicio esencial o para acceder a uno de los 33 parques que tiene nuestra ciudad, tarda un máximo de 15 minutos", ha señalado antes de apuntar entre los retos que afronta a la vivienda y la búsqueda de nuevas inversiones.

La vivienda y las difcultades administrativas para avanzar con los planes urbanísticos han sido, de hecho, el principal obstáculo que han indicado los munícipes convocados.