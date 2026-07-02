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HORIZONTE MADRID OESTE

Ainhoa Moll: "El oeste de la Comunidad de Madrid es hoy una de las áreas más dinámicas y competitivas del país"

La adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica ha puesto en valor el papel de los ayuntamientos como “voz imprescindible para entender hacia dónde vamos”

Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, durante Horizonte Madrid Oeste.

Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, durante Horizonte Madrid Oeste. / Alba Vigaray

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Cristina Andrade del Alcázar

Cristina Andrade del Alcázar

Madrid

Los municipios del oeste de la Comunidad de Madrid forman un territorio diverso, marcado por la convivencia entre áreas residenciales consolidadas, núcleos urbanos históricos, espacios naturales protegidos y una fuerte conexión funcional con la capital. De hecho, en las últimas décadas, las localidades de esta zona han experimentado un intenso crecimiento demográfico y urbanístico, impulsado por su calidad de vida, su oferta de servicios y su proximidad a Madrid.

“El oeste de la Comunidad de Madrid es hoy una de las áreas más dinámicas y competitivas del país”, afirma Ainhoa Moll, adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, que explica que “su fortaleza se apoya en municipios con una alta calidad de vida, una población joven y cualificada, un tejido empresarial potente, una conexión estratégica con la capital, una fuerte ecosistema educativo y universitario, y entornos naturales de gran valor”.

Así lo ha referido durante su discurso de apertura del encuentro Horizonte Madrid Oeste, que este jueves se celebra en Pozuelo de Alarcón y que ha organizado EL PERIÓDICO DE ESPAÑA junto a Prensa Ibérica, y que ha contado con la participación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el Ayuntamiento de Las Rozas, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, el Ayuntamiento de Majadahonda y el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo; el patrocinio de PreZero, Valoriza, FCC Medio Ambiente, Urbaser y las Rozas Innova, y la colaboración de Madrid Capital Mundial (MWCC).

La directora editorial de Prensa Ibérica pone de manifiesto que “la captación de inversiones, el impulso a la innovación y una sólida oferta comercial y de ocio son factores clave que enriquecen el potencial del oeste de Madrid”. En este sentido, ha puesto en valor la figura de los ayuntamientos que “son la primera puerta a la que llama el ciudadano”: “Son la administración más próxima y su voz es imprescindible para entender hacia dónde vamos”.

Ainhoa Moll ha recordado que en los anteriores encuentros se abordaron, entre otras cuestiones “la necesidad de mejorar las infraestructuras, de garantizar la vivienda accesible y de cómo impulsar la actividad económica” y ha adelantado que, en esta ocasión, el objetivo es “trasladar esa mirada a esta zona de la región”.

CICLO HORIZONTE MADRID

Este evento sucede a los ya celebrados en el sur (Getafe) y por el norte (Alcobendas), que forman parte del ciclo ‘Horizonte Madrid’, un circuito cuyo propósito es “escuchar a los municipios, tomar el pulso a sus prioridades y abrir una conversación serena y constructiva sobre el futuro del oeste de Madrid desde la mirada de sus pueblos y ciudades”.

“Nuestro objetivo es favorecer el diálogo y tender puentes. Queremos estar cerca del territorio, conocer las necesidades de las personas e identificar oportunidades que nos permitan avanzar como sociedad en términos de prosperidad”, ha subrayado Moll.

MIRADA LOCAL

Por último, la adjunta a Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica ha querido destacar que “estamos aquí reunidos por iniciativa de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un diario de vocación nacional que presta especial atención a lo que ocurre en la Comunidad de Madrid”. Y es que esta cabecera, ha explicado, “forma parte de Prensa Ibérica, un grupo que cuenta con 27 cabeceras y que tiene una profunda implantación territorial en el conjunto de España”. “Esa mirada local e hiperlocal forma parte de nuestra identidad”, ha apostillado.

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En este sentido, “EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, con sede en madrid, se propone, en su día a día, tomar un pulso directo a las preocupaciones de los ciudadanos de esta región” porque “la Comunidad de Madrid no se entiende solo desde la capital; debe entenderse también desde sus municipios”. “Deseo que este encuentro sea útil, contribuya a abrir nuevas reflexiones y nos ayude a transformar los retos del oeste de Madrid en oportunidades para todos”, ha concluído.

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