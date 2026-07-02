Una fallecida y dos heridas al salir su coche despedido 50 metros en San Martín de la Vega

Una mujer de 38 años ha fallecido este jueves en un accidente de tráfico en el que su coche ha salido 50 metros de la carretera M-506 hacia el kilómetro 37,5 a la altura de San Martín de la Vega, y sus dos acompañantes han sido hospitalizadas, una de ellas con pronóstico potencialmente grave.

El siniestro ha tenido lugar hacia las 04:20h de la madrugada cuando el vehículo, en el que viajaban las tres mujeres, ha salido despedido de la vía.

A su llegada bomberos de la Comunidad de Madrid encontraron a la conductora en parada cardiorespiratoria, ha informado Emergencias 112.

Los bomberos comenzaron a realizar el masaje cardíaco pero no pudieron revertir la parada y los sanitarios del SUMMA 112 solo pudieron confirmar el fallecimiento.

Una de las acompañantes ha sido trasladada al hospital de La Princesa de Madrid con pronóstico potencialmente grave debido a múltiples traumatismos aunque pudo salir por su propio pie del vehículo y trató de pedir ayuda.

En el turismo viajaba una tercera mujer que tuvo que ser excarcelada por los bomberos y ha sido trasladada grave al hospital 12 de Octubre de Madrid con diversas fracturas costales, de clavícula y un traumatismo craneoencefálico moderado.

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El servicio de Primera Intervención Municipal de Emergencia y Rescate (PIMER-Protección Civil) de Pinto ha colaborado en la intervención, cuya investigación ha quedado a cargo de la Guardia Civil.