EL TIEMPO
"Se podrán alcanzar los 36 grados en el centro y sur de la Comunidad": la Aemet activa la alerta amarilla por altas temperaturas en Madrid
La Agencia Estatal de Meteorología advierte a los colectivos más vulnerables con una alerta amarilla vigente desde las 13:00 hasta las 21:00 horas
Tras dar la bienvenida al mes de julio con temperaturas que continúan en ascenso, Madrid parece prepararse para la que será la segunda ola de calor del verano en la Comunidad. Así, la Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas, que se prevé podrían rozar los 39º grados en los próximos días.
Temperaturas mínimas y máximas en ascenso
De acuerdo a las predicciones de la Aemet, a lo largo del día de mañana, las temperaturas mínimas podrían ascender ligeramente, siendo este cambio más acusado en la zona de la Sierra. También las máximas registrarán un ligero aumento, pudiendo llegar a alcanzar los 34º grados en zonas bajas de la Sierra, y los 36º grados en el centro y sur de la Comunidad.
Estos ascensos causados principalmente por las altas presiones se unen al aire cálido procedente del norte de África, a las numerosas horas de sol y a la creciente humedad, haciendo que las temperaturas nocturnas se mantengan elevadas y contribuyendo a la "sensación de bochorno".
Alerta amarilla por altas temperaturas
Por ello, desde la Agencia ya han activado la alerta amarilla por altas temperaturas en todo el territorio que se mantendrá vigente desde la 13:00 del medio día hasta las 21:00 horas de la noche, y que se prevé se extienda como mínimo durante la jornada del sábado.
Con esta advertencia la Agencia Estatal de Meteorología recuerda a los madrileños la importancia de protegerse frente al sol con crema solar e hidratación constante. Estos consejos básicos de protección son especialmente importantes en el caso de los colectivos más vulnerables como bebés, ancianos o enfermos crónicos.
Cielos despejados y sin precipitaciones
Los cielos a lo largo de la jornada se mantendrán despejados y sin probabilidad de precipitaciones, aunque sí que se podrían experimentar algunos chubascos de cara a la semana que viene. También los vientos de dirección nordeste y este se mantienen dentro de los márgenes siendo en general flojos con rachas de hasta 30 kilómetros la hora hasta las 12:00 del mediodía, y de apenas 10 kilómetros la hora hasta las 00:00 horas.
- Javier Ambrossi celebra su 42 cumpleaños en Pozuelo: piscina, amigos y una vivienda de casi 1.000 metros cuadrados
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- Adiós, amapolas: cierra por sorpresa una de las librerías más queridas del centro de Madrid
- Javier Carazo: 'La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios
- El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
- El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso
- Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid: ¿mucho más difícil que el de la convocatoria ordinaria?
- Qué fue de Teresa Viejo, la periodista pionera que fue directora de 'Interviú' y acabó desencantada con su profesión