"Se podrán alcanzar los 36 grados en el centro y sur de la Comunidad": la Aemet activa la alerta amarilla por altas temperaturas en Madrid

Tras dar la bienvenida al mes de julio con temperaturas que continúan en ascenso, Madrid parece prepararse para la que será la segunda ola de calor del verano en la Comunidad. Así, la Agencia Estatal de Meteorología ya ha activado la alerta amarilla por altas temperaturas, que se prevé podrían rozar los 39º grados en los próximos días.

Temperaturas mínimas y máximas en ascenso

De acuerdo a las predicciones de la Aemet, a lo largo del día de mañana, las temperaturas mínimas podrían ascender ligeramente, siendo este cambio más acusado en la zona de la Sierra. También las máximas registrarán un ligero aumento, pudiendo llegar a alcanzar los 34º grados en zonas bajas de la Sierra, y los 36º grados en el centro y sur de la Comunidad.

Predicción de las temperaturas para los próximos días / Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Estos ascensos causados principalmente por las altas presiones se unen al aire cálido procedente del norte de África, a las numerosas horas de sol y a la creciente humedad, haciendo que las temperaturas nocturnas se mantengan elevadas y contribuyendo a la "sensación de bochorno".

Alerta amarilla por altas temperaturas

Por ello, desde la Agencia ya han activado la alerta amarilla por altas temperaturas en todo el territorio que se mantendrá vigente desde la 13:00 del medio día hasta las 21:00 horas de la noche, y que se prevé se extienda como mínimo durante la jornada del sábado.

La alerta amarilla se extenderá por todo el territorio de 13:00 a 21:00 horas / Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Con esta advertencia la Agencia Estatal de Meteorología recuerda a los madrileños la importancia de protegerse frente al sol con crema solar e hidratación constante. Estos consejos básicos de protección son especialmente importantes en el caso de los colectivos más vulnerables como bebés, ancianos o enfermos crónicos.

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Cielos despejados y sin precipitaciones

Los cielos a lo largo de la jornada se mantendrán despejados y sin probabilidad de precipitaciones, aunque sí que se podrían experimentar algunos chubascos de cara a la semana que viene. También los vientos de dirección nordeste y este se mantienen dentro de los márgenes siendo en general flojos con rachas de hasta 30 kilómetros la hora hasta las 12:00 del mediodía, y de apenas 10 kilómetros la hora hasta las 00:00 horas.