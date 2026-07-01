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Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Pablo Carreño

Duelo español en segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada

Rafael Jódar, durante su partido de primera ronda individual masculina ante Felix Gill en Wimbledon 2026.

Rafael Jódar, durante su partido de primera ronda individual masculina ante Felix Gill en Wimbledon 2026. / Europa Press

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Redacción / EP

MADRID

Los tenistas españoles Rafael Jódar y Pablo Carreño Busta superaron este lunes la primera ronda de Wimbledon 2026 y protagonizarán un duelo español en segunda ronda del tercer 'Grand Slam' del año, mientras que Alejandro Davidovich también sobrevivió al estreno con solidez y Jessica Bouzas y Sara Sorribes avanzaron con solvencia al cuadro femenino.

Jódar, de 19 años, superó su estreno en hierba y firmó una de las victorias más importantes de su joven carrera al imponerse al británico Felix Gill por 6-3, 6-3 y 7-5 en 1 hora y 56 minutos en el primer enfrentamiento entre ambos. El madrileño, que llegaba al gran torneo sobre hierba tras perderse sus primeras citas ATP sobre césped, mostró personalidad y una gran madurez para controlar el partido casi de principio a fin.

Transmisión en directo del partido de tenis entre Rafa Jódar y Pablo Carreño en Wimbledon.

El español construyó el triunfo desde el servicio y la agresividad contenida. Terminó con siete saques directos, un 84% de puntos ganados con primer saque y 31 golpes ganadores por solo 20 errores no forzados, además de dominar claramente el balance total de puntos (103-73). También hizo daño en sus subidas, con un notable 69% de puntos ganados en la red, algo de suma importancia en el torneo.

El primer set quedó encaminado con una rotura en el tramo central y una sensación de control que apenas se le escapó. Gill sostuvo algunos turnos gracias al saque -acabó incluso con más aces que el español-, pero Jódar castigó cada intercambio largo y aprovechó la acumulación de errores del británico para cerrar el parcial en 36 minutos.

La segunda manga siguió un patrón parecido, ya que Jódar encontró otra rotura temprana y supo resistir cuando llegaron las dudas. Con 5-3 y servicio para cerrar el set salvó una bola de 'break', conectó algunos 'aces' en el momento de más presión y terminó por colocar el 2-0 tras media hora larga más de juego.

Parecía tener el encuentro completamente bajo control, pero el tercer parcial exigió una última prueba. Gill, invitado por el torneo, salió más agresivo y llegó a romper de inicio, aunque Jódar fue creciendo desde el resto. Después de dejar escapar varias oportunidades de quiebre, terminó encontrando premio en el undécimo juego y selló el triunfo al servicio con un último empuje para cerrar el 7-5 tras 50 minutos de resistencia británica.

Su siguiente rival será el también español Pablo Carreño, que regresó con autoridad al cuadro principal del grande británico y dejó fuera al canadiense Denis Shapovalov después de que este se retirase tras perder los dos primeros sets (6-3 y 7-6(7)) en 1 hora y 53 minutos.

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El asturiano firmó un partido muy sólido desde la gestión de los momentos importantes. Apenas conectó un saque directo frente a los 14 de Shapovalov, pero compensó esa diferencia con consistencia, menos errores no forzados (20 por 29), mejor lectura desde el resto y una enorme capacidad para sobrevivir a los momentos de presión salvando las nueve bolas de rotura que concedió.

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