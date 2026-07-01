SORTEO
Ya somos más de 200.000 en Instagram... y en El Periódico de España sorteamos una tarjeta de Amazon por valor de 200 euros para celebrarlo con nuestros lectores
Los ganadores podrán disfrutar de una tarjeta de Amazon por valor de 200 euros
Nuestro proyecto nació como una decidida apuesta por la información de calidad, un nuevo diario para contribuir a la vertebración territorial y al progreso de nuestra sociedad. Todo comenzó el 12 de octubre de 2021 y desde entonces hemos informado a nuestros lectores desde muchos prismas y plataformas diferentes, incluidas las redes sociales que vertebran a la sociedad de hoy en día, ganando cada vez más importancia.
Nos hemos adaptado a las que ya existían e incluso nos hemos atrevido con las emergentes, siempre manteniendo nuestra seña de identidad y teniendo como prioridad a los lectores que nos acompañan día a día. Ahora, hemos llegado pasado la marca de los 200.000 seguidores en Instagram y para celebrarlo y agradecer a todos aquellos que eligen EPE para informarse en esta plataforma, hacemos un gran sorteo entre el 1 de julio y el 8 de julio.
Para participar sólo tendrás que seguirnos en Instagram, darle 'like a la publicación del sorteo, comentar qué noticia te gustaría leer este verano y etiquetar a un amigo
Bases legales
Consulta las bases legales de los sorteos
El Periódico de España sortea en su Instagram una tarjeta de Amazon por valor de 200 eurosEl Periódico de España sortea en su Instagram una tarjeta de Amazon por valor de 200 euros
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