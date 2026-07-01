Ya somos más de 200.000 en Instagram... y en El Periódico de España sorteamos una tarjeta de Amazon por valor de 200 euros para celebrarlo con nuestros lectores

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Sorteo especial 200.000 seguidores El Periódico de España

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Nuestro proyecto nació como una decidida apuesta por la información de calidad, un nuevo diario para contribuir a la vertebración territorial y al progreso de nuestra sociedad. Todo comenzó el 12 de octubre de 2021 y desde entonces hemos informado a nuestros lectores desde muchos prismas y plataformas diferentes, incluidas las redes sociales que vertebran a la sociedad de hoy en día, ganando cada vez más importancia.

Nos hemos adaptado a las que ya existían e incluso nos hemos atrevido con las emergentes, siempre manteniendo nuestra seña de identidad y teniendo como prioridad a los lectores que nos acompañan día a día. Ahora, hemos llegado pasado la marca de los 200.000 seguidores en Instagram y para celebrarlo y agradecer a todos aquellos que eligen EPE para informarse en esta plataforma, hacemos un gran sorteo entre el 1 de julio y el 8 de julio.

Para participar sólo tendrás que seguirnos en Instagram, darle 'like a la publicación del sorteo, comentar qué noticia te gustaría leer este verano y etiquetar a un amigo

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