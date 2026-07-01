Siete sanitarios del Summa 112 viajan en otro avión a Venezuela para atender a los afectados por los terremotos

Siete profesionales del Summa 112 de la Comunidad de Madrid han partido este miércoles hacia Venezuela para colaborar en la atención sanitaria de emergencia tras los terremotos registrados la semana pasada, que han dejado ya más de 1.900 muertos y 10.500 heridos, según el último balance de las autoridades venezolanas.

El equipo madrileño está integrado por un médico de emergencias, una pediatra, dos enfermeras de emergencias y tres técnicos en emergencias sanitarias (TES). Todos ellos forman parte del equipo Start de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), movilizado para reforzar la respuesta sanitaria en las zonas afectadas.

Los profesionales del SUMMA 112 viajan en un avión de la cooperación española con medio centenar de voluntarios. Su misión será desplegar sobre el terreno una infraestructura asistencial equivalente a un centro de Atención Primaria, donde se atenderán urgencias, necesidades básicas de salud, apoyo psicológico, procedimientos quirúrgicos y partos. Estos siete sanitarios se suman a los seis profesionales madrileños que ya trabajan desde el viernes en Venezuela como Equipo de Intervención Sanitaria (EIS) del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM). A diferencia de estos primeros efectivos, centrados en tareas de rescate y primera intervención, el equipo Start actuará en una segunda fase de la emergencia.

La Comunidad de Madrid calcula que el tiempo de actuación en la zona será de aproximadamente un mes, por lo que los voluntarios viajan con material suficiente para trabajar con autonomía durante ese periodo. Antes de que regrese esta primera dotación, está previsto que el 12 de julio salga una segunda rotación de profesionales rumbo a Venezuela.

Lucía Feijoo Viera

La reina Letizia y Albares en la despedida

El avión aterrizará en la ciudad venezolana de Valencia, desde donde los cooperantes se trasladarán posteriormente a las zonas donde se desplegará el dispositivo sanitario. En el operativo participan en total 44 cooperantes y otros 20 miembros de organizaciones como Médicos del Mundo, despedidos en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y por la reina Letizia.

La reina ha destacado la importancia del trabajo que van a realizar "teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables", mientras que Albares ha subrayado que se trata de un "equipo pluridisciplinar" que es "exactamente lo que necesita en estos momentos Venezuela". El ministro ha anunciado además una nueva contribución española de 300.000 euros para enviar material de refugio destinado a las personas que han perdido sus viviendas.

Además del despliegue sanitario, bomberos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid participan también en el dispositivo para apoyar la instalación del centro asistencial. Su misión será distinta a la de los equipos de búsqueda y rescate ya desplegados en la zona, ya que este nuevo contingente se centrará en la atención a las víctimas y el apoyo logístico del hospital de campaña.