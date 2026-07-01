Refuerzo especial de Metro y EMT en Madrid por el Orgullo 2026: líneas, horarios y estaciones afectadas

Madrid vuelve a situarse esta semana en el centro de la celebración del Orgullo con la llegada del MADO 2026, una cita multitudinaria que llenará las calles del centro de la capital de conciertos, manifestaciones, actividades culturales y miles de desplazamientos diarios.

Es así que la previsión de la elevada afluencia de público ha llevado a activar un dispositivo especial de movilidad para facilitar el acceso a las principales zonas de celebración. Durante cinco días, del 1 al 5 de julio, Metro, EMT y autobuses interurbanos adaptarán parte de su servicio para responder al aumento de viajeros, especialmente en estaciones y líneas próximas a enclaves como Chueca, Sol, Gran Vía, Callao, Plaza de España o Atocha. El objetivo es reforzar la seguridad, agilizar los desplazamientos y evitar aglomeraciones en los momentos de mayor concentración.

Refuerzo de Metro por el Orgullo 2026

El incremento del servicio de Metro comenzará este miércoles 1 de julio a partir de las 19:00 horas, con más trenes en las líneas 1 y 5. El jueves, el dispositivo se ampliará también a las líneas 2, 3 y 10. Según ha detallado el Gobierno regional, los refuerzos podrán alcanzar hasta el 100% en los momentos de mayor afluencia, especialmente durante el viernes y el sábado, coincidiendo con la manifestación del Orgullo y los principales conciertos programados dentro del MADO 2026.

El domingo, día de clausura, Metro también aumentará su oferta desde las 18:00 horas para atender el regreso de los asistentes tras los últimos actos de la celebración.

El incremento del servicio de Metro comenzará este miércoles 1 de julio a partir de las 19:00 horas, con más trenes en las líneas 1 y 5 / Metro Madrid

Más personal en Sol, Gran Vía, Chueca y Atocha

Además del incremento de trenes, la Comunidad de Madrid reforzará el personal en estaciones consideradas 'estratégicas' por su proximidad a los principales escenarios del Orgullo. Entre ellas figuran Atocha, Sol, Gran Vía, Callao, Plaza de España y Chueca, puntos clave tanto para la llegada de visitantes como para la movilidad interna durante los días centrales del evento.

El objetivo, según el Ejecutivo autonómico, es mejorar la atención a los usuarios, ordenar los flujos de viajeros y garantizar la seguridad en las estaciones con mayor concentración de público.

Además del incremento de trenes, la Comunidad de Madrid reforzará el personal en estaciones consideradas 'estratégicas' por su proximidad a los principales escenarios del Orgullo / P.T.

Refuerzo de la EMT durante el MADO 2026

El dispositivo también contempla medidas específicas en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. En función de la demanda, la EMT podrá reforzar las líneas exprés del aeropuerto 203 y 200, utilizadas por viajeros que llegan a la ciudad durante los días del Orgullo.

En la red diurna, la EMT podría incorporar hasta 10 autobuses adicionales para absorber el aumento de pasajeros. En el caso de la red nocturna, el refuerzo previsto oscila entre 10 y 15 autobuses, especialmente en las rutas con mayor presión durante la noche.

Las líneas de la EMT que circulan por el distrito Centro podrán registrar modificaciones, cortes o desvíos en sus itinerarios, tanto en horario diurno como nocturno, debido a la celebración de actos, conciertos y concentraciones.

El dispositivo también contempla medidas específicas en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid / Alba Vigaray

Autobuses interurbanos y líneas nocturnas

El Consorcio Regional de Transportes también prevé reforzar las líneas nocturnas de autobuses interurbanos con cabecera en Atocha, uno de los principales puntos de conexión para quienes regresen a otros municipios de la región tras los actos del MADO.

Noticias relacionadas

La Comunidad de Madrid ha subrayado que el dispositivo será flexible y podrá ampliarse en función del número de viajeros registrado en cada momento. Además, se mantendrá un sistema de alerta en estaciones de correspondencia de otras líneas por si fuera necesario aumentar todavía más el servicio.