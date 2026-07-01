PAU JULIO 2026
Esto es lo que ha caído en la convocatoria extraordinaria de la PAU de Geografía de Madrid: ¿cuántas preguntas puedes resolver?
Para los estudiantes que buscan plaza en carreras de Letras o Ciencias Sociales, el examen de Geografía es clave
Continúa la convocatoria extraordinaria de la PAU para los madrileños. Los que no han logrado sacar la nota para la carrera que querían estudiar pueden aprovechar esta segunda oportunidad para mejorarla o, en su defecto, redirigir su futuro hacia otra rama.
Después de un polémico examen de Lengua Castellana y Literatura y otro de Historia de la Filosofía, llegaba el turno de las optativas el martes 30 de julio. Los madrileños se dividían de 16.00 a 17.30 para realizar los exámenes de Física, Fundamentos Artísticos, Geografía o Movimientos Culturales y Artísticos.
Con ello, terminaba la primera jornada de la PAU, pero al día siguiente ya esperan los exámenes de la lengua extranjera elegida, Historia de España y optativas como Dibujo Técnico Aplicado a Artes Plásticas y al Diseño II, Historia del Arte, Química y la segunda lengua extranjera.
¿Cómo ha sido el examen de Geografía de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid?
Las optativas son clave para aquellos estudiantes que busquen subir nota y entrar a su carrera soñada. Estas materias pueden ponderar doble (0,2), lo que significa que en el caso de sacar un 10 pueden otorgar un extra de dos puntos a la nota.
Para los estudiantes que buscan plaza en carreras de Letras o Ciencias Sociales, el examen de Geografía es clave. Esta prueba se divide en cuatro grandes bloques obligatorios, valorados en 2,5 puntos cada uno y con opcionalidad interna en los ejercicios prácticos, tal y como sugiere el modelo oficial publicado por la Comunidad de Madrid.
Normalmente, Geografía se concibe como una de las asignaturas más sencillas de la PAU, pero eso no significa que esta a veces ocasione algún que otro quebradero de cabeza a los estudiantes. Y tú, ¿serías capaz de resolver este examen?
Durante la jornada del miércoles 1 de julio los estudiantes deberán enfrentarse, de 9.30 a 11.00 a la primera lengua extranjera elegida. Después de un descanso, será el turno de Historia de España, de 12.00 a 13.30. Por último, el día acabará con los exámenes de las optativas de Química, Historia del Arte, Dibujo Técnico Aplicado a Artes Plásticas y al Diseño II y la segunda lengua extranjera elegida, que se desarrollarán de 16.00 a 17.30 horas.
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