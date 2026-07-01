El pequeño rincón medieval a 30 minutos de Madrid perfecto para visitar en verano: elegido varias veces como el pueblo más bonito de la capital

Por fin, el verano ha llegado a la capital. Con algo más de tiempo libre que de costumbre, muchos ciudadanos aprovechan para conocer esos rincones de la península que durante el año no han podido visitar.

Y es que no hace falta que nos gastemos dinero en caros billetes de avión para encontrar lugares espectaculares. Dentro de la geografía de España existen rincones mágicos que seguro que no has explorado y te aseguramos que te dejarán con la boca abierta.

Eso sí, si te parece complicado decantarte por un pueblo, a continuación te traemos la solución. A menos de media hora de Madrid, podrás visitar uno de los lugares con más historia de la capital, repleto de emplazamientos con encanto y actividades para niños y adultos. Sin duda, la escapada perfecta para hacer este verano.

Vista aérea de la Plaza Mayor medieval de Chinchón. / Comunidad de Madrid

Un pueblo famoso por su licor de anís

Famoso por su plaza mayor porticada y su licor de anís, este pueblo conserva el aire castizo que lo ha hecho tan célebre. Hablamos de Chinchón, el lugar en el que teatros, conventos, bodegas y una gastronomía de primera completan la experiencia en este pueblo lleno de vida a las puertas de Madrid.

Lo mejor es que tan solo tardarás en llegar media hora en coche, pero si prefieres el transporte público, te reconfortará saber que el tiempo solo aumenta a una hora. Este municipio destaca por su estilo medieval y su preciosa plaza, núcleo de su impresionante casco histórico.

Ahora, si bien lo más recomendable es visitar cada rincón de este pueblo, si vas con el tiempo justo has de saber que hay una parada obligatoria: visitar el parador. Este punto está construido sobre un antiguo convento del siglo XVII y no se te puede olvidar si estás visitando la pequeña localidad.

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Parador de Chinchón. / Cedida

¿Cómo llegar a Chinchón?

Se puede llegar hasta Chinchón en coche, por las carreteras de la región M-311, M-404 y A-3 por la salida 41. También se puede llegar en transporte público con el autobús de la línea 337 Pavones-Chinchón. Y tú, ¿a qué esperas para visitar este pueblo?