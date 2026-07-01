FAMOSOS
Ni la milla de oro ni el barrio de Salamanca: esta es la calle de Madrid con más famosos por metro cuadrado
El exclusivo bulevar arbolado cuenta con más de un kilómetro de longitud y se encuentra en el distrito de Argüelles
Conectando la Plaza de España con la zona de Moncloa y lindando directamente con el entorno del río Manzanares, esta calle del distrito de Argüelles supera a la conocida como Milla de Oro o al lujoso Barrio de Salamanca en un curioso récord: el número de famosos por metro cuadrado.
"Esta calle que veis aquí, con la carretera, con los coches aparcados, muchas veces en segunda fila, y con edificios que sinceramente tampoco parecen tan lujosos, se ha terminado convirtiendo en lo que algunos llaman el Park Avenue de Madrid", así describía la creadora de contenido @thenmarina el fenómeno que rodea a esta curiosa calle madrileña de arquitectura señorial y codiciadas terrazas.
"A mí me gusta llamarlo el paseo de las estrellas"
Hablamos de la calle Pintor Rosales, que Marina prefiere describir como "el paseo de las estrellas", y es que, aunque "es un sitio donde pasea gente mayor tan tranquila, y lejos del bullicio de Madrid", la creadora de contenido no dudaba en afirmar que esta zona contaba con varios privilegios muy atractivos para los personajes ilustres.
El primero de ellos es precisamente esta distancia al centro de la ciudad, que si bien permite desconectar del frenesí de la capital, también posibilita disfrutar de su gran variedad de actividades y comercios gracias a sus buenas conexiones con Moncloa y Gran Vía.
"Pero ese no es el único privilegio que tiene esta zona", argumentaba Marina, que también destacaba su cercanía al conocido como Parque del Oeste, funcionando como una especie de Mirador. Además, desde esta calle, a escasos minutos a pie se puede disfrutar del imponente templo de Debod.
Famosos de lo más variopintos: Pedro Almodóvar, Roca Rey o la actriz Hiba Abouk
"Aquí vive desde hace muchos años Pedro Almodóvar, también han vivido Iker Casillas y Sara Carbonero al volver de su estancia en Oporto", así comienza la enumeración de Marina en la que revela los nombres de los famosos que conviven en esta calle de Madrid y que da lugar a un grupo de lo más variopinto.
"Este mismo año también se ha comprado una casa aquí el torero de moda que se llama Roca Rey, que actualmente es pareja de la hija de Fran Rivera", explicaba la creadora de contenido, que además especulaba sobre la posible compra de un tríplex diseñado por el famoso arquitecto Joaquín Torres por la mismísima Rosalía.
La lista se completa con figuras como Pedro Piqueras, la actriz Hiba Abouk, y la humorista Anabel Alonso, aunque ciertos rumores afirman que Javier Ambrosi podría haberse mudado a esta céntrica calle tras su ruptura con Javier Calvo. ¿Quién sabe si algún transeúnte despistado no terminará cruzándose con el director?
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