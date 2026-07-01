El 78% de los madrileños están interesados en realizar escapadas dentro de la región durante el verano

La Comunidad de Madrid consolida su atractivo como destino turístico para los propios madrileños durante el verano y el 78% de sus residentes muestra interés por disfrutar de sus vacaciones o realizar escapadas dentro de la región durante esta época del año, según un informe de la consultora ReiniziaT para la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, con el apoyo del Ejecutivo autonómico.

Entre las opciones preferidas destacan el turismo activo y de naturaleza, las visitas a los destinos Patrimonio de la Humanidad y la gastronomía. A continuación, se sitúan el turismo rural, el senderismo y las propuestas de ocio y cultura, según recoge el Gobierno regional en un comunicado.

Para el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, el hecho de que la Comunidad de Madrid está de moda "no es una frase hecha, sino una realidad". "Los madrileños y residentes lo saben y eligen la región como lugar para sus momentos de ocio y vacaciones atraídos por la variedad de planes para hacer y porque es en aquí donde se celebran los mejores espectáculos y actividades culturales", ha destacado.

Noticias relacionadas

Por franjas de edad, quienes muestran un mayor interés por hacer escapadas dentro de la Comunidad de Madrid durante el verano son las personas de entre 30 y 44 años (79%). Les siguen los jóvenes de 18 a 29 años y el grupo de 45 a 64, ambos con un 78%, mientras que entre los mayores de 64 años el porcentaje se sitúa en el 75%. Asimismo, los madrileños estarían dispuestos a pernoctar para realizar turismo rural (66%) o activo y de naturaleza (51%), mientras que para disfrutar de la gastronomía o practicar el enoturismo se considera más adecuado realizarlo en una única jornada.