Madrid vuelve a convertir museos, bibliotecas y cines en refugios contra el calor con más de 60 actividades gratis

El Ayuntamiento de Madrid activará este domingo la tercera edición de ‘Refúgiate en la cultura’, un programa municipal que ofrecerá durante los meses de julio y agosto más de 60 actividades gratuitas en museos, bibliotecas, centros culturales y salas de cine, convertidos en espacios de descanso y programación cultural durante las horas de más calor.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado este miércoles la iniciativa en el Museo de Historia de Madrid, donde ha explicado que la mayoría de propuestas se desarrollarán entre las 15.00 y las 18.30 horas, coincidiendo con las franjas de temperaturas más elevadas. En la pasada edición, cerca de 20.000 personas participaron en las propuestas culturales habilitadas para combatir el calor en la capital.

El objetivo, según ha señalado, es convertir la ciudad en “una red de espacios culturales donde refugiarse mientras se descubre la rica oferta cultural de Madrid”. Antes de la presentación, Rivera de la Cruz ha defendido que la capital “vuelve a demostrar que la cultura puede mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos convirtiendo museos, bibliotecas y centros culturales en lugares de encuentro, disfrute y bienestar durante los meses más calurosos del año”.

Flamenco en grandes museos y centros culturales

Igual que en la anterior, uno de los ejes principales de esta edición será el flamenco, con 44 propuestas de arte jondo organizadas en colaboración con SO-LA-NA. Las actuaciones tendrán lugar en espacios como el Museo Nacional del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza, la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Historia de Madrid y CentroCentro.

La programación flamenca arrancará con el bailaor Eduardo Guerrero, que ofrecerá dos actuaciones en el Museo Reina Sofía y en la Galería de las Colecciones Reales. La bailaora La Moneta actuará el lunes en el Museo del Prado y en el Thyssen, mientras que el 10 de julio la cantaora Marta Serrano llevará su espectáculo al Museo de Historia de Madrid y al Museo Arqueológico Nacional. El ciclo contará también con artistas como Raquel Valencia, Daniel Casares, Pilar Díaz, Noelia Ruiz, Paco Hidalgo, Ofelia Márquez, Cynthia Cano, Patricia Donn, Ricardo Fernández del Moral y Lisl Sfair, entre otros.

Las actuaciones se desarrollarán principalmente entre las 15.00 y las 18.30 horas. En el caso del Prado, el Reina Sofía y la Galería de las Colecciones Reales, los espectáculos estarán dirigidos exclusivamente a quienes hayan accedido con entrada. En el resto de espacios, el acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.

El Siglo de Oro se estrena en formato breve

La principal novedad de esta edición será el ciclo ‘Clásicos a Refugio’, una propuesta de microteatro que acercará el Siglo de Oro al público desde “una mirada contemporánea”. El programa incluye siete espectáculos breves que combinan teatro, música en directo, poesía, improvisación y participación del público. En total, se celebrarán 21 representaciones entre el 14 de julio y el 26 de agosto en el Museo de Historia de Madrid y el Museo de San Isidro. La iniciativa se enmarca en los Presupuestos Participativos como proyecto de teatro clásico.

Con dos pases diarios y una duración aproximada de 20 minutos, el ciclo propone piezas de pequeño formato inspiradas en el universo literario y escénico del Siglo de Oro. Entre los títulos figuran ‘Amor Místico’, ‘En un lugar del Barroco’, ‘La trova por Madrid’, ‘Cervantes y su paso por... Madrid’, ‘El arte de ser comediante’ y ‘Áureas y Éxtasis Místico’.

Algunas de estas obras recuperan textos escritos por mujeres de la época, con el objetivo de dar visibilidad a autoras fundamentales de la literatura. Rivera de la Cruz ha destacado que también se podrán escuchar fragmentos de obras de Lope de Vega o Calderón de la Barca, y ha animado a los madrileños a aprovechar la oportunidad de acercarse a esos clásicos.La directora artística del ciclo, Laura Garmo, ha explicado que las micropiezas incluirán teatro clásico, poemas musicalizados y escenas del Siglo de Oro con música en directo, y se representarán entre las 17.00 y las 19.00 horas.

Bibliotecas, vegetación y cine a precios especiales

El programa se extenderá también a bibliotecas municipales, centros culturales y espacios emblemáticos como el Círculo de Bellas Artes, OXO Museo del Videojuego, CentroCentro y Matadero Madrid.

Algunos de estos enclaves funcionarán como espacios vegetales culturales. CentroCentro volverá a instalar un centenar de plantas para convertirse en un oasis urbano y acogerá, además, un taller gratuito de pintura botánica. “Es realmente muy agradable sentarse a leer entre plantas”, ha destacado Rivera de la Cruz.

Matadero Madrid, por su parte, activará la propuesta ‘Un cuarto de estar para la ciudad’ en la Nave Una, mientras que CentroCentro contará con su ‘Espacio Cultural Vegetal’. La programación se completa con la participación de más de una veintena de salas de cine de la capital, que ofrecerán tarifas especiales para las sesiones que comiencen antes de las 17.00 horas.