Madrid incorporará 330 nuevos catedráticos de enseñanzas no universitarias

A principios de este año, la Comunidad de Madrid aprobó un decreto para el reconocimiento y regulación de la figura del catedrático de instituto. Se trataba, argumentaban entonces desde la administración regional, de una forma de consolidar lo que consideraban "una pieza clave para garantizar la excelencia, la calidad y el prestigio de la educación pública madrileña". Ahora se anuncia la creación de 330 nuevas plazas. La convocatoria ahora publicada incrementará en un 78% el actual número de 424 catedráticos de enseñanzas no universitarias del sistema educativo público de la región.

Las plazas convocadas se dirigen a profesores de Educación Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas y Diseño. En concreto, son 307 las plazas que se convocan para Secundaria (23 de ellas reservadas para personas con discapacidad), 11 para Escuelas Oficiales de Idiomas (una de reserva de discapacidad) y 12 para Artes Plásticas y Diseño (una reservada para discapacidad). La iniciativa, trasladan desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para "impulsar y reforzar la figura del catedrático en las enseñanzas no universitarias y reconocer su importancia como garante de la calidad, la innovación y la excelencia educativa".

La adjudicación será por concurso de méritos. Se reconocerá la experiencia así como "méritos relevantes" en los ámbitos de innovación, formación, gestión educativa y excelencia académica. Entre las funciones y responsabilidades que el decreto aprobado a principios de este año detallaba para los integrantes de este cuerpo docente se señalaban la jefatura de departamentos, la coordinación de proyectos de innovación, la tutorización o la presidencia de tribunales educativos, incluidos los de los procesos de selección de los propios catedráticos, en gran medida una trasposición de las funciones que se les reconoce a los catedráticos de instituto en la legislación nacional.

Los interesados pueden presentar las solicitudes hasta el próximo 15 de septiembre a través de la sede digital de la Comunidad de Madrid. Entre los requisitos están el de tener el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o del correspondiente título de Grado, o titulación equivalente a efectos de docencia, y acreditar una antigüedad mínima de ocho años como personal funcionario de carrera en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas o en el Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño. La selección de participantes en este procedimiento se realizará por un tribunal de valoración de méritos nombrado al efecto. El nombramiento, una vez resuelto el procedimiento, será con efectos de 1 de septiembre.

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“La convocatoria de estas plazas supone un paso más en el compromiso de la Comunidad de Madrid con el reconocimiento del profesorado y la mejora de la calidad de la enseñanza pública, consolidando una carrera profesional basada en el mérito, la experiencia y la excelencia”, ha señalado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.