Madrid estudia abrir un nuevo frente judicial contra el Gobierno por la acogida de menores migrantes no acompañados

La Comunidad de Madrid estudia recurrir ante los tribunales el decreto aprobado el pasado lunes en el Consejo de Ministros por el que se actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de menores migrantes no acompañados, el número que determina cuántos niños y adolescentes una comunidad debería acoger y cuándo entra en situación de contingencia migratoria extraordinaria y se puede proceder a trasladar menores a otras regiones.

"El cupo relacionado con los menores no acompañados es un asunto que no ha pasado por la conferencia sectorial y, por tanto, es manifiestamente ilegal", ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno autonómico, hoy celebrada excepcionalmente en el municipio de Batres. "Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid ya están estudiando las posibilidades que tenemos para poder defendernos de este atropello", ha añadido. "Los instrumentos de colaboración existen y están para algo", ha recalcado. "En este caso, una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez se los ha saltado".

El decreto eleva la capacidad ordinaria de acogida de la región hasta 2.471 menores, 204 más respecto al anterior cálculo. La cifra resulta de aplicar distintos criterios, el principal de ellos la población de cada comunidad autónoma. En este sentido, la región con capacidad ordinaria de acogida es Andalucía, con 3.009 menores, seguida de Cataluña, con 2.829 menores, y la propia Comunidad de Madrid.

El asunto del traslado de menores no acompañados tensa las relaciones entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno. El Gobierno de Ayuso recurrió ante varias instancias, entre ellas el Tribunal Constitucional, tanto la reforma de la ley de extranjería que autorizaba los traslados como los sucesivos decretos en que se articulaba. Madrid ha solicitado, además, la repatriación de más de un centenar de menores extranjeros no acompañados bajo su tutela con "dificultades de adaptación" y justificándolo por "el interés superior del menor".

No ha sido la única cuestión relacionada con migración sobre la que se ha pronunciado García Martín, preguntado acerca de la decisión del Tribunal Supremo de plantear a comunidades autónomas que recurrieron la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno que se pronuncien sobre la procedencia de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la "duda" de si el proceso entra "en colisión" con normativa comunitaria. Esta regularización, ha incidido el portavoz del Gobierno madrileño, "es un auténtico caos que atenta contra el derecho de la Unión Europea y contra los pactos de inmigración y asilo".

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"Una vez más, este Gobierno hace mal las cosas", ha concluido. "Todo lo que toca el Gobierno de Pedro Sánchez lo convierte en un auténtico caos".