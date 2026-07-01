Laporta reconoce haber hecho una oferta por Julián al Atlético: "Es firme, pero la mantendremos el tiempo que consideremos"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reconocido este miércoles que la entidad azulgrana ha hecho "una oferta firme" para fichar al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, aunque ha advertido de que la misma tiene fecha de caducidad.

"Deco hizo una oferta de una cantidad determinada sabiendo que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el City. Esa oferta la mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas del Atlético de Madrid", ha explicado Laporta.

Según ha desvelado el dirigente de la entidad azulgrana en la rueda de prensa posterior a su toma de posesión como presidente, el Atlético de Madrid respondió que "en principio no tenían previsto vender porque no tenían alternativa" para reemplazar al atacante argentino.

"Con luz y taquígrafos"

"Si encuentran una alternativa y nosotros estamos en condiciones de mantener la oferta, espero que el Atlético la tenga en consideración", ha añadido Laporta, quien ha asegurado que ahora mismo el Barça está "en disposición de hacer cualquier operación", pero "dentro de la lógica deportiva y económica".

Joan Laporta. / .

"No vamos a fichar por fichar. El mercado lo marcaremos nosotros, ha afirmado el presidente del club catalán, quien ha asegurado que el Barcelona "no ha forzado" al jugador a decir que quiere irse, sino que ha hecho "una oferta con luz y taquígrafos" a la entidad rojiblanca.

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Por eso, no entiende que el Atlético de Madrid haya denunciado el caso a la FIFA y a la Real Federación Española de Fútbol. "Se están cerrando en banda y esperemos que recapaciten. Lo de los tuits era anecdótico. Pero esto de ir a la UEFA o a la FIFA no sé a que viene. Parece que hay gente allí con ganas de liarla, porque no tiene sentido", ha concluido.