FÚTBOL
Laporta reconoce haber hecho una oferta por Julián al Atlético: "Es firme, pero la mantendremos el tiempo que consideremos"
El máximo dirigente del FC Barcelona asegura que la entidad azulgrana ha realizado una oferta "con luz y taquígrafos" por Julián Álvarez, sin forzar al jugador a marcharse del Atlético.
El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha reconocido este miércoles que la entidad azulgrana ha hecho "una oferta firme" para fichar al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, aunque ha advertido de que la misma tiene fecha de caducidad.
"Deco hizo una oferta de una cantidad determinada sabiendo que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el City. Esa oferta la mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas del Atlético de Madrid", ha explicado Laporta.
Según ha desvelado el dirigente de la entidad azulgrana en la rueda de prensa posterior a su toma de posesión como presidente, el Atlético de Madrid respondió que "en principio no tenían previsto vender porque no tenían alternativa" para reemplazar al atacante argentino.
"Con luz y taquígrafos"
"Si encuentran una alternativa y nosotros estamos en condiciones de mantener la oferta, espero que el Atlético la tenga en consideración", ha añadido Laporta, quien ha asegurado que ahora mismo el Barça está "en disposición de hacer cualquier operación", pero "dentro de la lógica deportiva y económica".
"No vamos a fichar por fichar. El mercado lo marcaremos nosotros, ha afirmado el presidente del club catalán, quien ha asegurado que el Barcelona "no ha forzado" al jugador a decir que quiere irse, sino que ha hecho "una oferta con luz y taquígrafos" a la entidad rojiblanca.
Por eso, no entiende que el Atlético de Madrid haya denunciado el caso a la FIFA y a la Real Federación Española de Fútbol. "Se están cerrando en banda y esperemos que recapaciten. Lo de los tuits era anecdótico. Pero esto de ir a la UEFA o a la FIFA no sé a que viene. Parece que hay gente allí con ganas de liarla, porque no tiene sentido", ha concluido.
- Javier Carazo: 'La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios
- El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso
- El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- El Ayuntamiento de Fuenlabrada invertirá 1,2 millones en la remodelación integral del Parque Europa
- Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid: ¿mucho más difícil que el de la convocatoria ordinaria?
- Almeida anuncia más de 2.000 nuevas plazas para Policía, Bomberos y Samur, y un centro integral de emergencias en Hortaleza
- El mejor parque de Madrid para andar en verano: 'Salir cinco días a la semana una hora se traduce como 78.000 calorías al año