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Cómo conseguir que Julia Quinn te firme los libros de Los Bridgerton: el evento de la temporada llega a Madrid

La saga de Julia Quinn cobra vida en Madrid con 'El Baile de la Temporada', un evento que promete transportar a los asistentes a la época de la regencia inglesa

Imagen de Julia Quinn en la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro

Imagen de Julia Quinn en la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro / EFE

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

"Querido y amable lector", para sorpresa de todos, la saga de la familia más conocida en la alta sociedad inglesa regresa al centro de la conversación tanto de los espectadores, como de los lectores. Y es que sí, la icónica serie de Netflix 'Los Bridgerton' tiene su origen en una saga que cuenta, ni más ni menos que con ocho novelas románticas.

Tras el estreno de su última temporada dedicada al romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek al más puro estilo de Cenicienta, los seguidores de esta saga daban por sentado que, para conocer novedades acerca de esta apasionada familia, tendrían que esperar al adelanto de su próxima entrega, ya en grabaciones.

Sin embargo, esta vez ha sido la escritora de las novelas, la estadounidense Julia Quinn la que se ha propuesto organizar el evento de la temporada, sorprendiendo a sus fans tras anunciar que cruzaría el charco y tomaría la capital madrileña como sede para su próximo gran encuentro: 'El Baile de la Temporada'.

El evento tendrá lugarl el 31 de octubre en la Plaza de San Martín de Madrid

El evento tendrá lugar el 31 de octubre en la Plaza de San Martín de Madrid / @amabook.es

Una experiencia propia de la época de la regencia inglesa

De la mano de Amabook Experience y Titania, 'El Baile de la Temporada' promete a sus asistentes "una experiencia regency llena de actividades y sorpresas" donde será imprescindible estar muy atento, pues solo parpadear puede suponer "perderte valses, secretos y romances".

Descrito como "un día para vestir tus mejores galas", la organización aún no ha revelado la fecha de la puesta a la venta de sus entradas, aunque sí su precio, que será de 29,99 euros por persona en su régimen general, y un precio algo superior, de 55,99 euros por persona en su formato VIP.

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Desde la organización han garantizado que ningún asistente se irá sin su firma

Desde la organización han garantizado que ningún asistente se irá sin su firma / @ubookstoreseattle en TikTok

El evento, que tendrá lugar el 31 de octubre en la Plaza de San Martín, en la Calle Hileras, 18 de Madrid, permitirá un acceso previo a las 9:30 de la mañana para los asistentes que hayan adquirido su entrada VIP, mientras que el resto podrá acceder al recinto a las 10:15 horas. Así, se prevé que el acto se prolongue hasta las 15:00 horas, y desde la organización han garantizado que "ningún asistente se irá sin su firma de Julia Quinn".

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