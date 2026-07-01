La jueza rechaza el recurso del alcalde de Móstoles contra la admisión de la querella por presunto acoso

La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 del Tribunal de Instancia de Móstoles ha desestimado el recurso presentado por la defensa del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, contra el auto que admitió a trámite la querella presentada por una exedil del PP en el Ayuntamiento por un presunto caso de acoso sexual y laboral.

En un auto dictado el pasado lunes, adelantado por El Mundo y que constatan a Europa Press fuentes jurídicas, la magistrada confirma íntegramente la resolución dictada el 15 de abril, en la que se acordó la incoación de diligencias previas y la práctica de diversas actuaciones, entre ellas la declaración de la querellante. La exedil popular ratificó este mismo lunes la querella ante la instructora.

En dicho recurso, el abogado del alcalde solicitaba la nulidad de la resolución que dio origen a la investigación judicial y reclamaba el archivo inmediato de la causa al haberse eludido normas esenciales del procedimiento.

Según apuntan las mismas fuentes, la reciente resolución judicial estima los argumentos planteados por la acusación en su escrito de oposición al recurso y concluye que los hechos descritos en la querella presentan, de forma indiciaria, relevancia penal.

En concreto, la jueza considera que las conductas denunciadas consistentes en un presunto acoso sexual y laboral, así como una presunta revelación de secretos son hechos tipificados en el Código Penal, por lo que resulta procedente mantener abiertas las diligencias previas para determinar si dichos delitos llegaron a cometerse, así como las eventuales responsabilidades penales y los perjuicios que pudieran haberse ocasionado.

La declaración de la víctima, "procedente"

La magistrada también avala la práctica de las diligencias acordadas en la fase inicial de la investigación, al considerar "perfectamente procedente" la declaración de la presunta víctima y su reconocimiento por parte del médico forense, actuaciones que, según la representación de la querellante, ya han sido practicadas por el juzgado.

Por su parte, el abogado de la denunciante, el letrado Antonio Suárez-Valdés, ha valorado en declaraciones a Europa Press la resolución judicial y ha señalado que la decisión de la jueza instructora es "de pleno sentido común".

"Los hechos que viene denunciando la querellante son muy graves y encajan plenamente, con el carácter indiciario propio de la fase procesal en la que nos encontramos y siempre desde la presunción, en los tipos penales que se vienen denunciando", ha afirmado el letrado, quien ha subrayado que la resolución confirma la procedencia de continuar con la investigación para esclarecer los hechos.

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Además, ha señalado que no le cabe duda de que "la juez acordará practicar el resto de las diligencias solicitadas con la querella, entre ellas la declaración como investigado del alcalde de Móstoles y muy probablemente la declaración testificar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso".