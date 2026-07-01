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TRANSPORTE PÚBLICO

Incidencia en Cercanías Madrid: restaurado el servicio en Atocha tras caída de materiales

El incidente técnico en Atocha interrumpió el servicio de Cercanías y de trenes convencionales, si bien la tensión ya ha sido repuesta en la totalidad de la estación

Archivo - Estación de Atocha, en Madrid.

Archivo - Estación de Atocha, en Madrid. / Europa Press/Contacto/Alberto Sibaja - Archivo

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Miriam Anguita

MADRID

Durante la noche de este 1 de julio de 2026, la operativa ferroviaria en Madrid sufrió una alteración significativa. La causa fue una incidencia técnica provocada por la caída de materiales en la infraestructura dentro de la estación de Atocha, lo que derivó en una falta de tensión eléctrica. El alcance inicial afectó a todas las líneas de Cercanías, a excepción de la C1 (Aeropuerto) y la C5 (Móstoles-Humanes). Asimismo, el corte impactó en los trenes de media y larga distancia de ancho convencional que pasan por Atocha, con afectaciones notables en rutas hacia Extremadura y Andalucía.

Según el último parte oficial de Adif y la información facilitada por Cercanías Madrid, se ha restablecido la tensión en la totalidad de la estación de Atocha. Los trenes del núcleo de Cercanías de Madrid vuelven a realizar sus recorridos habituales.

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Aunque el servicio se encuentra restablecido, es posible que los horarios experimenten demoras acumuladas durante las próximas horas mientras se normaliza la frecuencia de paso. Se recomienda a los usuarios consultar los canales oficiales de @InfoAdif y @CercaniasMadrid en redes sociales, verificar el estado de su tren específico a través de la página web oficial de Renfe y prever tiempos de espera adicionales debido al proceso de regulación de tráfico.

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