Qué es el 'impresioning', el nuevo método de robo que no deja huellas y que ya preocupa a la Policía en Madrid

El pasado 25 de junio, la Policía Local de Tres Cantos detuvo a tres personas acusadas de robar en un bloque de viviendas de la localidad madrileña. Al registrar sus pertenencias, los agentes no solo encontraron guantes y pasamontañas, sino también varias láminas finas de metal dobladas, perfiles de llaves sin mecanizar y útiles de percusión de llaves: material compatible con el nuevo método de robo impresioning.

¿Qué es el impresioning?

Este método de robo consiste en hacer una copia de la llave sin tener acceso a ella. Para ello, el ladrón solo tiene que colocar un objeto moldeable dentro de la cerradura y obtener "una impresión" del interior. Así, esta serviría como guía para después conseguir una copia de la llave en una tienda de cerrajería.

Herramientas compatibles con la técnica del 'impresioning' / Policía Nacional

Esta técnica que permite el replicado de llaves vírgenes a partir de la propia cerradura requiere de ciertas habilidades específicas y conocimientos, pero, al no dejar huellas, está suponiendo todo un reto para las fuerzas de seguridad que ya alertan a la población madrileña.

¿Cómo protegerse ante este método?

Para evitar ser víctima de esta técnica existen varias precauciones a tener en cuenta, siendo la más evidente la instalación de una cerradura resistente al impresioning que cuente con sistemas de seguridad y de protección activa y pasiva. También podría considerarse la instalación de una cerradura electrónica, ya que no requieren de llaves, sino que utilizan tecnologías de radiofrecuencia o biométricas.

Otra medida importante es ser muy cuidadoso con las llaves, evitando perderlas o copiarlas en lugares sospechosos. En este sentido, si es necesario cambiar la cerradura también se debe tener cuidado con la selección de cerrajeros, eligiendo siempre aquellos profesionales acreditados.

Una de las recomendaciones para evitar la técnica del impresioning es la instalación de cerraduras modernas o electrónicas / iStock

Por último, se recomienda realizar tareas de mantenimiento como la limpieza regular de la cerradura y la aplicación de lubricante una vez al año. Esto no solo ayudará a mantener tu cerradura en buen estado, sino que además te permitirá detectar mucho más fácilmente si algún objeto extraño ha sido introducido o ha quedado atrapado en el interior.