El Gobierno de Ayuso ofrece "todos los recursos y medios" al alcance de Madrid para Venezuela tras los terremotos: "No están solos"

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles una declaración institucional de apoyo a Venezuela tras los terremotos del pasado miércoles 24 de junio, en la que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso pone a disposición del país sudamericano "todos los recursos y medios" a su alcance, incluidos servicios como el de atención psicológica.

La declaración ha sido leída por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada en Batres. En el texto, la Comunidad traslada sus condolencias a las familias de las víctimas y desaparecidos, su cercanía a los heridos y su apoyo al conjunto del pueblo venezolano. "Madrid siente como propio el sufrimiento de Venezuela. Nos unen la historia, la lengua, la cultura y una fraternidad profunda que se ha mantenido viva durante generaciones", recoge la declaración institucional, que subraya también que "España y Venezuela comparten vínculos humanos y afectivos que ninguna distancia puede romper".

La Comunidad de Madrid recuerda que la región es hoy el hogar de más de 200.000 venezolanos, "que contribuyen cada día al progreso" de Madrid, y expresa su solidaridad tanto con quienes permanecen en las zonas afectadas como con las personas que todavía buscan a sus familiares.

"Madrid está con Venezuela"

El Gobierno regional ha manifestado su "profundo pesar" por las víctimas mortales de los terremotos sufridos en Venezuela, que han provocado hasta la fecha casi 2.000 fallecidos, numerosos desaparecidos, miles de heridos y graves daños materiales en distintas zonas del país. "Venezuela sabe que siempre podrá contar con la Comunidad de Madrid, una región abierta, hospitalaria y solidaria, que nunca permanece indiferente ante el sufrimiento de quienes necesitan ayuda", añade el texto aprobado por el Consejo de Gobierno.

La declaración reconoce además la labor de los 40 especialistas del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM), que partieron el 26 de junio hacia Venezuela para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y atención a las víctimas. "Su entrega refleja la vocación solidaria y de servicio de nuestra región", señala el Ejecutivo autonómico.

Javier Vendrell Camacho

El Gobierno de Ayuso concluye la declaración con un mensaje de "aliento, cariño y esperanza" dirigido a todos los venezolanos: "No están solos. Madrid está con Venezuela, con sus familias, con sus víctimas y con todos aquellos que hoy sufren las consecuencias de esta tragedia. Siempre contarán con nuestra ayuda, nuestra cercanía y nuestra solidaridad".