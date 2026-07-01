PAU JULIO 2026
Filtrado el examen de Historia de España de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid: estas son las preguntas
Después del examen de Historia de España, llega el turno de optativas como Dibujo Técnico Aplicado a Artes Plásticas y al Diseño II, Historia del Arte, Química o la segunda lengua extranjera
Después de pasar por los exámenes de Lengua Castellana y Literatura, Inglés o Historia de la Filosofía, llega uno de los momentos más tensos de la PAU para los estudiantes: enfrentarse a Historia de España.
Además, después de ello los madrileños tendrán que realizar los exámenes de las optativas correspondientes que hayan cursado. Este miércoles, es el turno de Dibujo Técnico Aplicado a Artes Plásticas y al Diseño II, Historia del Arte, Química o la segunda lengua extranjera.
¿Qué ha caído en el examen de Historia de España?
No es un secreto. Esta asignatura es sin duda la que más temario tiene de todo el curso y aquella para la que los jóvenes se preparan de manera extra. El contenido del examen siempre genera debate entre comunidades y hasta entre los propios madrileños de la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Y a ti, ¿te parece asumible este examen de Historia de España de la PAU de julio?
Muchos han empezado ya la cuenta atrás para el fin de la PAU. A diferencia de la convocatoria ordinaria, la extraordinaria se condensa en tres días al no distinguir entre modalidades en exámenes como Inglés o Lengua Castellana y Literatura.
El jueves será el turno exclusivamente de las optativas, materias importantes para cada modalidad para subir nota. De 9.30 a 11.00 la jornada empezará con Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II y Matemáticas II. De 12.00 a 13.30 llega el turno de Coro y Técnica Vocal II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Tecnología e Ingeniería II.
A las 17.30 los estudiantes darán la bienvenida al verano y respirarán más aliviados tras acabar los exámenes de Biología, Dibujo Técnico II, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Historia de la Música y de la Danza o Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica. Ahora solo queda esperar a conocer las notas, disponibles el 9 de julio a partir de las 12.00 horas.
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