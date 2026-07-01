PAU JULIO 2026
Así ha sido el polémico examen de Inglés de la PAU de julio de Madrid: ¿demasiado fácil?
En esta jornada de PAU, los estudiantes se han enfrentado a los exámenes de Inglés e Historia de España: ahora es el turno de Dibujo Técnico Aplicado a Artes Plásticas y al Diseño II, Historia del Arte, Química y la segunda lengua extranjera
Nueva jornada de exámenes para los estudiantes que no lograron aprobar la primera convocatoria de la PAU, busquen subir nota o les quedó alguna asignatura pendiente de segundo de Bachillerato.
La convocatoria extraordinaria de la PAU, que comenzó el pasado 30 de junio en Madrid, hará que los jóvenes se enfrenten durante tres días al examen decisivo de esas asignaturas que llevan estudiando durante el curso.
El primer día de PAU lo encabezaban las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Historia de la Filosofía y optativas como Física, Geografía, Fundamentos Artísticos y Movimientos Culturales y Artísticos. Este miércoles, en cambio, los estudiantes se han enfrentado a los exámenes de Inglés, Historia de España y optativas como Dibujo Técnico Aplicado a Artes Plásticas y al Diseño II, Historia del Arte, Química y la segunda lengua extranjera que hayan cursado.
Este ha sido el examen de Inglés de la PAU de julio de Madrid
Si bien Historia de España y Lengua Castellana y Literatura son materias que generan miedo entre los estudiantes por la cantidad de temario que hay que estudiar, lo cierto es que con asignaturas como Inglés pasa lo contrario.
Todas las modalidades se han enfrentado hoy al examen de la primera lengua extranjera de 9.30 a 11.00 horas y, después de un descanso, el plato fuerte: Historia de España. Eso sí, el examen de Inglés es uno de esos que genera controversia tanto entre modalidades como entre convocatorias. Muchos estudiantes ya comparan si el de la convocatoria extraordinaria era considerablemente más difícil que el de la ordinaria. Y a ti, ¿te parece difícil de resolver?
Después de demostrar todo lo estudiado en Inglés e Historia de España, llega el turno de optativas como Dibujo Técnico Aplicado a Artes Plásticas y al Diseño II, Historia del Arte, Química y la segunda lengua extranjera que hayan cursado. Después de ello, se dará por finalizado el segundo día de la PAU extraordinaria en Madrid.
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