PAU JULIO 2026
Así ha sido el polémico examen de Física de la convocatoria extraordinaria de la PAU de Madrid: ¿imposible de resolver?
En el segundo día, el alumnado se enfrentará a la lengua extranjera que haya elegido, Historia de España y las optativas que le corresponda a cada uno
Llega uno de los momentos más temidos para los estudiantes. Si bien la convocatoria ordinaria de la PAU terminaba hace apenas un mes, los alumnos que no hayan sacado la nota que necesitaban o que no se pudieron presentar en las fechas de junio tienen una segunda --y última-- oportunidad.
La PAU de julio ya ha comenzado y, en el primer día de exámenes, los recién graduados de bachillerato se enfrentaban a Lengua Castellana y Literatura, Historia de la Filosofía, Física o Geografía. En el segundo día, el alumnado se enfrentará a la lengua extranjera que haya elegido, Historia de España y las optativas que le corresponda a cada uno, entre las que se encuentran Historia del Arte, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Química o la Segunda Lengua Extranjera II.
Como es habitual, los exámenes tendrán una duración de 90 minutos y, como en junio, el alumnado podrá usar diccionarios, calculadoras, formularios y tablas, así como otros materiales de ayuda.
¿Qué ha caído en la PAU de Física de la PAU extraordinaria en Madrid?
Como es lógico, muchos de los estudiantes que hacen la PAU de julio tienden a comparar el contenido con la de junio, argumentando si los exámenes han sido más complejos o más sencillos. A continuación, los ejercicios de la convocatoria extraordinaria de Física de la PAU de Madrid, ¿serías capaz de resolverlos?
Por suerte, la convocatoria extraordinaria de la PAU se acabará para los madrileños el jueves. De 9.30 a 11.00 los alumnos que cursaron las asignaturas de Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II y Matemáticas II se deberán enfrentar a los exámenes que les corresponda.
Después de un descanso será el turno, de 12.00 a 13.30, de Coro y Técnica Vocal II, Diseño, Geología y Ciencias Ambientales, Griego II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Tecnología e Ingeniería II.
El día terminará con Biología, Dibujo Técnico II, Empresa y Diseño de Modelo de Negocio, Historia de la Música y de la Danza y Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, cuyos exámenes se llevarán a cabo de 16.00 a 17.30 horas.
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