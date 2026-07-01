Los embalses de Madrid arrancan julio al 78% de su capacidad tras un mes de junio seco

Los embalses de la Comunidad de Madrid, gestionados por el Canal de Isabel II, comienzan el mes de julio con unas reservas de 735,9 hectómetros cúbicos (hm³). Esta cifra representa aproximadamente el 78% de su capacidad máxima, situándose apenas 0,5 puntos porcentuales por debajo de la media histórica para estas fechas.

Aunque la situación hidrológica de la región se mantiene dentro de los parámetros de normalidad, el descenso en las reservas responde a factores climáticos registrados durante el mes de junio. El mes ha sido especialmente seco, con unas precipitaciones de apenas 5,6 l/m², lo que supone un déficit del 83% respecto a la media histórica de 32,5 l/m². Esta falta de lluvias, sumada a las elevadas temperaturas, ha provocado que las aportaciones de agua a los embalses se situaran por debajo de lo habitual.

Incremento en el consumo de agua en Madrid

La combinación de falta de precipitaciones y altas temperaturas ha impulsado el gasto de agua. Según datos oficiales del Canal de Isabel II, el consumo durante junio ha subido un 10,1% respecto al mismo periodo de 2025. En concreto, se han derivado 55 hm³ para el abastecimiento, 5 hm³ más que el año anterior. Si analizamos el acumulado del año natural, el consumo total en la Comunidad de Madrid es un 8,9% superior al registrado en el primer semestre de 2025.

Recomendaciones para un uso eficiente del agua en verano

Ante este escenario, el Canal de Isabel II hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Aunque no existen restricciones, es fundamental fomentar el ahorro de agua mediante pequeños gestos cotidianos. Se recomienda cerrar el grifo mientras se realiza el enjabonado, evitar regar jardines en las horas centrales del día para minimizar la evaporación y utilizar los electrodomésticos, como el lavavajillas y la lavadora, únicamente cuando se disponga de la carga completa.

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Gracias a las acciones de concienciación y a la aplicación de tarifas progresivas, el consumo per cápita en Madrid ha logrado reducirse cerca de un 30% desde la sequía de 2005. Además, la compañía mantiene un compromiso constante con la eficiencia mediante diversos proyectos de mejora en la red. Entre ellos destacan el uso de agua regenerada para el riego de parques, la implementación de tecnologías de prelocalización de fugas y la renovación continua de la red de tuberías para garantizar la preservación de este recurso limitado.