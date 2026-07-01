Detenidos dos hombres tras robar en un bar de Móstoles y huir a 180 km/h hasta Madrid capital

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de robar con fuerza en un bar de Móstoles y huir después a bordo de un coche sustraído en una persecución que terminó de madrugada en Madrid capital, en la zona de O'Donnell, con el vehículo accidentado contra un guardarraíl y un agente herido.

Los hechos ocurrieron en torno a las 3:30 horas de la madrugada del martes, cuando la Policía recibió un aviso por un robo con fuerza en un establecimiento de la calle Dalia, en Móstoles. Según fuentes policiales, dos sospechosos habían abandonado el lugar en un Seat Ibiza que figuraba como sustraído y habían iniciado la huida hacia la M-45.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) localizó el vehículo poco después y comenzó un seguimiento discreto. Sin embargo, los ocupantes se percataron de la presencia policial y aceleraron la marcha, lo que dio inicio a una persecución a gran velocidad por varias vías de acceso a la capital.

Huida a toda velocidad

Durante la persecución, los sospechosos circularon por la A-3, la M-23 y la M-30, realizando varios cambios de sentido y llegando a apagar las luces del coche para intentar evitar su interceptación. En la avenida del Campus Sur, en Puente de Vallecas, el vehículo llegó a circular a unos 180 kilómetros por hora en un tramo limitado a 30 y trató de embestir a un indicativo policial, que evitó la colisión subiéndose a la acera.

La huida terminó en el entorno del nudo de O'Donnell. Según la Policía Nacional, el conductor intentó esquivar otro vehículo en un cambio de sentido hacia la M-30, perdió el control y chocó violentamente contra un guardarraíl. Una patrulla que participaba en el operativo no pudo evitar colisionar contra el coche accidentado, lo que provocó heridas a uno de los agentes.

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Tras el siniestro, los dos ocupantes salieron del vehículo e intentaron escapar a pie, pero fueron interceptados por los agentes después de oponer una fuerte resistencia. Los detenidos son un hombre español de 39 años y otro marroquí de 50, ambos con antecedentes por hechos similares, según fuentes policiales. En el registro del coche, los agentes encontraron una mochila con guantes, una maza y tres destornilladores. Uno de los detenidos llevaba además una navaja y el conductor carecía de permiso de conducir. Ambos han sido puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y de delitos contra la seguridad vial.