Detenido en Usera tras apuñalar a un hombre en el abdomen durante una discusión

La Policía Nacional han detenido a un varón como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a un hombre en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos ocurrieron este lunes, sobre las 20:00 horas, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) fueron requeridos por varios viandantes que alertaron de que un hombre había sido apuñalado en la vía pública.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con una herida por arma blanca a la altura del abdomen. Los policías le prestaron una primera atención hasta la llegada de los servicios sanitarios, que posteriormente trasladaron al herido a un centro hospitalario.

De inmediato, los policías desplazados desplegaron un dispositivo para localizar al presunto agresor. El operativo permitió encontrarlo en las inmediaciones del lugar de los hechos. Según la información policial, el detenido relató a los agentes que había actuado de esa forma tras mantener una discusión con la víctima.

Por estos hechos, el varón fue arrestado como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y puesto a disposición judicial.