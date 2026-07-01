La Comunidad de Madrid, entre las regiones con menos muertes por cáncer y enfermedades cardiovasculares

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 se registraron un total de 441.270 defunciones en nuestro país, con una tasa bruta de mortalidad de 894,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes. El 95,7% de las muertes se debieron a causas naturales y el 4,3% a causas externas.

Las principales causas de muerte fueron los tumores (26,3%), seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (25,7%) y las enfermedades del sistema respiratorio (12,4%), que aumentaron un 9% respecto a 2024. Asturias lidera el número de fallecimientos por tumores y enfermedades del sistema circulatorio, mientras que Galicia encabeza las muertes por enfermedades respiratorias.

En el caso de la Comunidad de Madrid registró una tasa de mortalidad por tumores de 192,0 por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 235,4, situándose entre las más bajas del país. En cuanto a las enfermedades del sistema circulatorio, Madrid presentó una tasa de 162,5 por 100.000 habitantes, también muy por debajo de la media nacional de 230,0, siendo la más baja de todas las comunidades autónomas.

En las enfermedades del sistema respiratorio, Madrid alcanzó una tasa de 108,8 por 100.000 habitantes, en niveles intermedios respecto al conjunto nacional (110,7).

Entre las enfermedades más frecuentes, los mayores aumentos de muertes se dieron por neumonía (8,5% más) e insuficiencia renal (5,1%). Por el contrario, las que más descendieron fueron la diabetes mellitus (-3,4%) y las enfermedades cerebrovasculares (-2,4%).