La Comunidad de Madrid lleva el cine a pueblos sin salas para ampliar la oferta cultural local

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha este mes de julio el programa 'Cine en municipios', una iniciativa con la que el Gobierno autonómico quiere acercar la cultura audiovisual a nuevas localidades y reforzar la oferta cultural en espacios de proximidad.

La primera fase del programa llegará a Batres, Humanes de Madrid, San Martín de la Vega, Torres de la Alameda y Aranjuez, municipios seleccionados según criterios de necesidad cultural, equilibrio territorial y viabilidad técnica. Actualmente, solo 28 de las 179 localidades de la región disponen de una sala de cine, según ha detallado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

Soportales vacíos del Palacio Real de Aranjuez. / Europa Press/ Óscar J. Barroso

Hasta cuatro pases al mes

Cada municipio podrá diseñar su propia programación en función de sus públicos y necesidades culturales. Para ello, contará con un catálogo de alrededor de mil títulos y podrá organizar hasta cuatro pases al mes, con sesiones adaptadas a distintos perfiles de espectadores: público familiar, juvenil, adulto o personas mayores.

El programa arrancará de julio a diciembre en el Teatro Ana Diosdado de Humanes de Madrid, el Centro Cívico Cultural de San Martín de la Vega y el auditorio Las Amapolas de Torres de la Alameda. En Aranjuez, las proyecciones se desarrollarán de octubre a diciembre en el Teatro Real Carlos III, el mismo periodo previsto para Batres, localidad que ha acogido este miércoles la reunión del Consejo de Gobierno.

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La nueva iniciativa se sumará a la programación cinematográfica que el Centro de Humanidades Sierra Norte, en La Cabrera, viene desarrollando desde hace varias temporadas y que continuará de forma paralela. Este espacio, consolidado como punto estable de proyección audiovisual en la zona norte de la región, afronta ahora su ciclo de cine de verano con títulos como Los pecadores, La cena o Mufasa: El rey león.