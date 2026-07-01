El cocido madrileño cruzará el Atlántico para convertirse, por un día, en embajador gastronómico de España en Nueva York. Una delegación de la Cofradía Gastronómica del Cocido Madrileño viajará a la ciudad estadounidense del 3 al 8 de julio para elaborar un auténtico cocido a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, atracado en el puerto neoyorquino.

La cita tendrá lugar el próximo 7 de julio a las 19:00 horas y reunirá a más de 150 personalidades internacionales, entre autoridades de España y Estados Unidos, representantes del cuerpo diplomático, figuras del ámbito social y cultural y prescriptores gastronómicos. El acto se enmarca en las acciones de apoyo a la declaración del cocido madrileño como Bien de Interés Cultural Inmaterial y busca reforzar el papel de la cocina tradicional como herramienta de diplomacia cultural.

El proyecto comenzó a fraguarse el pasado mes de diciembre. El 18 de enero, en Santa Cruz de Tenerife, la Cofradía nombró al Juan Sebastián de Elcano embajador de la entidad y entregó una placa a su comandante, el capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa, junto a dos kilos de garbanzos de la Garbancera Madrileña como despensa simbólica de honor.

Sin embargo, los garbanzos que protagonizarán el banquete en Nueva York han viajado en las cámaras del buque de asalto anfibio Castilla. A su llegada a la ciudad estadounidense se sumarán los productos cárnicos necesarios para completar el cocido, provistos por la compañía española DESPAÑA Brand Foods, con sede en Nueva York, que colaborará en la logística del evento.

El cocido madrileño desembarca en Nueva York a bordo del 'Juan Sebastián de Elcano'. / Cedida

"Este acto convertirá al cocido madrileño en el embajador gastronómico y cultural de España en el mundo, uniendo nuestra herencia culinaria con los lazos históricos que nos unen a los Estados Unidos", explica Nacho Sandoval, presidente Cofrade Mayor de la Cofradía del Cocido Madrileño a El Periódico de España.

Un cocido entre veleros históricos y buques militares

La cita gastronómica coincidirá además con uno de los grandes despliegues marítimos previstos en Nueva York con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Entre el 3 y el 9 de julio, el puerto acogerá Sail4th 250, un acontecimiento que reunirá más de 60 veleros históricos de 30 países, decenas de buques militares modernos y más de 100 aeronaves en formación.

España tendrá una presencia destacada en esa exhibición naval con el Juan Sebastián de Elcano y los buques integrados en el Grupo de Combate Expedicionario Despliegue Atlántico 26, encabezado por el LHD Juan Carlos I, junto al Castilla, las fragatas Blas de Lezo y Reina Sofía y el buque de aprovisionamiento Patiño.

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El resultado será una escena poco habitual: un plato profundamente madrileño servido a bordo de uno de los grandes símbolos navales españoles, en pleno puerto de Nueva York y coincidiendo con una celebración histórica para Estados Unidos. Una forma de llevar la tradición culinaria de Madrid a un escenario internacional, con garbanzos cruzando el Atlántico y el cocido ondeando como emblema de la cocina popular española.