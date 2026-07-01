PUEBLOS
Batres acoge el primero de los 61 cajeros automáticos que instalará Madrid para que haya uno en todos los pueblos de la región
La región será la primera de España con cajeros automáticos en todas sus localidades
Es una de las medidas contempladas en el plan Pueblos Con Vida. La Comunidad de Madrid lleva tiempo anunciando que se instalará un cajero automático en todos los municipios de la región sin oficina bancaria que no dispusieran de alguno. Hoy finalmente ha entrado en funcionamiento el primero de ellos. La puesta en marcha han contado con la presencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La reunión semanal del Consejo de Gobierno, de hecho, se celebra hoy en la localidad, como gesto para reforzar el mensaje que pretende trasladar el Ejecutivo regional de la importancia que da a los municipios menos poblados y a esta medida de los cajeros automáticos en particular.
El de Batres es el primero de los 61 cajeros que la Comunidad de Madrid prevé que se instalen hasta diciembre de este año en municipios de menos de 5.000 habitantes sin oficina bancaria. El Gobierno prevé destinar 4,6 millones de euros en los próximos cinco años a una iniciativa que, defienden, convertirá a la región en la única de España que ofrece este servicio financiero en todas sus localidades. Para ello los ayuntamientos que se adhieren al programa ceden espacios para la instalación del cajero.
En un primer momento, el principal movimiento que se podrá realizar será la retirada de efectivo sin tener que pagar comisiones. Posteriormente detallan fuentes del Ejecutivo regional, se incorporarán otras funciones como la consulta de saldo, la revisión de movimientos o el pago de recibos.
Muchas de estas localidades se encuentran en la Sierra Norte, la zona que concentra el mayor número de pequeños municipios de Madrid. En concreto se llevará un cajero automático a estas localidades
- La Acebeda
- Alameda del Valle
- El Atazar
- El Berrueco
- Berzosa de Lozoya
- Braojos
- La Cabrera
- Cervera de Buitrago
- Garganta de los Montes
- Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago
- Gascones
- La Hiruela
- Horcajo de la Sierra-Aoslos
- Horcajuelo de la Sierra
- Lozoya
- Madarcos
- Montejo de la Sierra
- Navalafuente
- Patones
- Pinilla del Valle
- Prádena del Rincón
- Puebla de la Sierra
- Puentes Viejas
- Redueña
- Robledillo de la Jara
- Robregordo
- La Serna del Monte
- Somosierra
- Valdemanco
- Venturada
- Villavieja del Lozoya
- Zarzalejo
Más allá de la Sierra Norte, el resto de localidades incluidas en el programa son:
- Ambite
- Anchuelo
- Cortijo de San Isidro (Aranjuez)
- Belvis de Jarama (Paracuellos de Jarama)
- Carabaña
- Colmenar del Arroyo
- Corpa
- Fresno de Torote
- Fuentidueña de Tajo
- Olmeda de las Fuentes
- Orusco de Tajuña
- Pezuela de las Torres
- Pozuelo del Rey
- Ribatejada
- Santa María de la Alameda
- Santorcaz
- Los Santos de la Humosa
- Talamanca de Jarama
- Titulcia
- Valdaracete
- Valdeavero
- Valdelaguna
- Valdemaqueda
- Valdepiélagos
- Valverde de Alcalá
- Villamanrique de Tajo
- Villamantilla
- Villar del Olmo
La medida se complementa con un servicio de Banca Móvil, fruto del acuerdo entre la Comunidad de Madrid y CaixaBank, que desde finales de 2024 opera en zonas rurales a través de dos oficinas itinerantes y que en su primer año de funcionamiento atendió a 71 núcleos de población de 68 municipios y realizó 12.724 operaciones.
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