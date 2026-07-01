Batres acoge el primero de los 61 cajeros automáticos que instalará Madrid para que haya uno en todos los pueblos de la región

Es una de las medidas contempladas en el plan Pueblos Con Vida. La Comunidad de Madrid lleva tiempo anunciando que se instalará un cajero automático en todos los municipios de la región sin oficina bancaria que no dispusieran de alguno. Hoy finalmente ha entrado en funcionamiento el primero de ellos. La puesta en marcha han contado con la presencia de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. La reunión semanal del Consejo de Gobierno, de hecho, se celebra hoy en la localidad, como gesto para reforzar el mensaje que pretende trasladar el Ejecutivo regional de la importancia que da a los municipios menos poblados y a esta medida de los cajeros automáticos en particular.

El de Batres es el primero de los 61 cajeros que la Comunidad de Madrid prevé que se instalen hasta diciembre de este año en municipios de menos de 5.000 habitantes sin oficina bancaria. El Gobierno prevé destinar 4,6 millones de euros en los próximos cinco años a una iniciativa que, defienden, convertirá a la región en la única de España que ofrece este servicio financiero en todas sus localidades. Para ello los ayuntamientos que se adhieren al programa ceden espacios para la instalación del cajero.

En un primer momento, el principal movimiento que se podrá realizar será la retirada de efectivo sin tener que pagar comisiones. Posteriormente detallan fuentes del Ejecutivo regional, se incorporarán otras funciones como la consulta de saldo, la revisión de movimientos o el pago de recibos.

Muchas de estas localidades se encuentran en la Sierra Norte, la zona que concentra el mayor número de pequeños municipios de Madrid. En concreto se llevará un cajero automático a estas localidades

La Acebeda

Alameda del Valle

El Atazar

El Berrueco

Berzosa de Lozoya

Braojos

La Cabrera

Cervera de Buitrago

Garganta de los Montes

Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago

Gascones

La Hiruela

Horcajo de la Sierra-Aoslos

Horcajuelo de la Sierra

Lozoya

Madarcos

Montejo de la Sierra

Navalafuente

Patones

Pinilla del Valle

Prádena del Rincón

Puebla de la Sierra

Puentes Viejas

Redueña

Robledillo de la Jara

Robregordo

La Serna del Monte

Somosierra

Valdemanco

Venturada

Villavieja del Lozoya

Zarzalejo

Más allá de la Sierra Norte, el resto de localidades incluidas en el programa son:

Ambite

Anchuelo

Cortijo de San Isidro (Aranjuez)

Belvis de Jarama (Paracuellos de Jarama)

Carabaña

Colmenar del Arroyo

Corpa

Fresno de Torote

Fuentidueña de Tajo

Olmeda de las Fuentes

Orusco de Tajuña

Pezuela de las Torres

Pozuelo del Rey

Ribatejada

Santa María de la Alameda

Santorcaz

Los Santos de la Humosa

Talamanca de Jarama

Titulcia

Valdaracete

Valdeavero

Valdelaguna

Valdemaqueda

Valdepiélagos

Valverde de Alcalá

Villamanrique de Tajo

Villamantilla

Villar del Olmo

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La medida se complementa con un servicio de Banca Móvil, fruto del acuerdo entre la Comunidad de Madrid y CaixaBank, que desde finales de 2024 opera en zonas rurales a través de dos oficinas itinerantes y que en su primer año de funcionamiento atendió a 71 núcleos de población de 68 municipios y realizó 12.724 operaciones.