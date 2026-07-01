Ayuso marca distancias con Génova al advertir de la "amenaza independentista constante" y abogar por el alejamiento de las "dictaduras minoritarias"

Isabel Díaz Ayuso ha intervenido este miércoles en un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, donde ha abogado por "ensanchar el electorado" con el objetivo de que España "no tenga que verse, como siempre, presa de dictaduras minoritarias". Estas declaraciones se producen en un momento en que el tablero político nacional debate sobre la conformación de mayorías alternativas.

Sobre la influencia de las formaciones minoritarias en la gobernabilidad, la presidenta madrileña ha señalado que esta situación genera "un daño terrible a los intereses de todos los españoles". Según su análisis, esta dinámica provoca que los gobiernos se encuentren "siempre presos" de estas fuerzas, por lo que ha calificado como "sensato" trabajar por "una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante".

El debate sobre la "mayoría nacional"

El planteamiento de la dirigente madrileña coincide con las reflexiones expresadas esta misma mañana por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. Aznar ha sostenido que la mayoría "capaz de derribar y superar el muro" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "será nacional o no será".

El expresidente ha definido esta "mayoría nacional" como un bloque amplio y centrado, capaz de convocar apoyos a derecha e izquierda en torno a "un propósito reconstructor de dimensión histórica".

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Al ser cuestionada por este análisis, Ayuso ha expresado su deseo de que los principales partidos nacionales logren puntos de encuentro. En su intervención, ha citado explícitamente al PSOE y a Vox como actores necesarios en este proceso. El objetivo, según ha detallado la presidenta, es alcanzar un consenso que otorgue estabilidad al país frente a las exigencias de los partidos independentistas en el Congreso.