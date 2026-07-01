La Aemet prevé que el calor más bochornoso deje de sofocar a los madrileños este jueves, a pesar de que los avisos en la Comunidad siguen en pie

El bochorno de julio no empezará el mes de forma tranquila, ya que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a poner en vilo a los madrileños en la sierra, sur, vegas y oeste con avisos amarillos por calor este jueves, en una jornada que, a pesar de tener un ligero descenso en sus termómetros, todavía obligará a encender el aire acondicionado.

Calor veraniego en ligero descenso

Las temperaturas máximas alcanzarán los 36ºC en el valle del Tajo y podrían rozarlos en valles del centro de la Comunidad. Algunas zonas puntuales superarán este umbral, como Aranjuez que alcanzará los 37ºC, mientras que otras no esperan subir tanto, como Madrid capital y Collado Villalba (34ºC) o Alcalá de Henares y Getafe (35ºC).

En cualquier caso, los termómetros estarán en descenso, lo cual será más notable para las mínimas, que bajarán hasta los 16ºC en Alcalá de Henares. Sin embargo, la media de las mínimas rondará los 19ºC, y a las excepciones se suman Aranjuez y Collado Villalba con 17ºC.

Una mujer trata de mitigar el fuerte calor abanicánose, mientras camina por una calle / Ana Escobar / EFE

Como de costumbre, las horas más asoleadas serán entre las 14:00 y 20:00 horas, ya que las temperaturas sobrepasan los 30ºC. De hecho, al rededor de las 17:00 y 18:00 se alcanzará una sensación térmica de 34ºC. Por su parte, la madrugada y el amanecer seguirán siendo los momentos del día más fríos, gracias a termómetros cerca de los 20ºC. La noche caerá sobre las 22:00 horas, cuando empezarán a bajar las temperaturas, por lo que los madrileños dormirán con un tiempo más bien fresco.

De cara a los próximos días, el viernes podría volver a tener avisos amarillos por calor, con máximas previstas de 36ºC y mínimas de 19ºC. Sin embargo, el peor temor de los madrileños se hará sentir más este fin de semana, con termómetros de 37ºC, que, de momento, se extienden al lunes, pues el próximo martes llegarán a los 39ºC.

La Aemet explica que esto se debe a unas masas de aire muy cálidas que sobrevolarán España, por lo que no es descartable que se registre una nueva ola de calor a partir del fin de semana. Por lo pronto, se mantienen temperaturas diurnas y nocturnas altas.

Se quedan los vientos flojos con unos cielos sin lluvias

El cielo permanece poco nuboso o despejado, sin presagios de lluvia. En líneas generales, los vientos serán flojos, pero podrían llegar a ser moderados con componente nordeste, especialmente a primeras horas de este jueves, cuando se alcanzará la velocidad máxima de 35km/h. La mañana no será tan ventosa, con 20km/h en la misma dirección, pero a medida que sigue avanzando el día, soplará con un poco más de fuerza.

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La tarde registrará 25km/h y la segunda parte de la tarde, a partir de las 18:00 hasta finalizar la jornada, volverá a recuperar el ritmo con el que empezaba el día, llegando a los 30km/h, todavía desde el noreste. Este viento es lo que, para muchos, pueda hacer que sea un jueves más fresco, pero en definitiva será la oportunidad para buscar una buena terraza antes de que llegue el máximo esplendor del sol de la ola de calor que se viene.