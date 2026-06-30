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NUEVAS CRÍTICAS

Sigue la 'guerra' entre administraciones en Madrid: el delegado de Gobierno acusa a Almeida de "instrumentalizar" el Ayuntamiento por no invitarle al debate sobre la ciudad

Francisco Martín acudió al Pleno invitado por PSOE y Más Madrid y reprochó al alcalde un uso "partidista" de las instituciones

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en una imagen de archivo.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en una imagen de archivo. / Europa Press/ Matias Chiofalo

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Javier Martínez Candela

Madrid

Llueve sobre mojado aunque siga soleado. La tensión entre administraciones en Madrid sumó este martes un nuevo capítulo en el Palacio de Cibeles. El delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, acusó al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de "instrumentalizar" el Ayuntamiento de la capital "para un uso partidista" después de no haber recibido una invitación institucional del Ejecutivo municipal para asistir al debate sobre el estado de la ciudad.

Martín acudió finalmente al Pleno gracias a las invitaciones cursadas por PSOE y Más Madrid, a quienes agradeció públicamente el gesto. "Quiero agradecer la invitación del PSOE y de Más Madrid para que, como representante del Gobierno de España, de ese legítimo Gobierno de España, pueda haber tenido presencia", señaló en declaraciones a los medios desde Cibeles. Así, el delegado también calificó de "lamentable" la ausencia de invitación por parte del Ejecutivo municipal y enmarcó este episodio en una estrategia de confrontación del PP madrileño, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

Además, acusó a los populares en la Comunidad de actuar desde la "confrontación por la confrontación", el "boicot", la "ruptura" y la "expulsión", extendiendo sus críticas a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "Es el PP de Madrid el que ha carcomido y secuestrado las instituciones madrileñas para ponerlas a su servicio”, sostuvo el delegado del Gobierno, que reprochó a Almeida haber utilizado el debate municipal para ahondar en el choque con el Ejecutivo central.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el debate del estado de la ciudad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el debate del estado de la ciudad. / Europa Press/ Gabriel Luengas

Los fondos del Gobierno central

A juicio de Martín, el alcalde desaprovechó el debate del estado de Madrid para "recuperar algo de dignidad o de decencia" y para reconocer la aportación del Gobierno a la ciudad. El delegado aseguró que el Ejecutivo de Sánchez ha incrementado un 63% los recursos puestos a disposición del Ayuntamiento de Madrid y sostuvo que la capital ha recibido 5.000 millones de euros procedentes de fondos europeos. Por ello, reclamó a Almeida que diera "las gracias" al presidente por ese aumento de recursos y que pidiera "perdón" por no haberlos traducido, según dijo, en una mejora equivalente de los servicios públicos municipales.

El delegado también subrayó que la evolución de la economía española y la proyección internacional del país tienen un impacto directo sobre Madrid por su condición de capital, y reprochó al alcalde no haber reconocido esa contribución durante el debate.

Por su parte, Almeida se refirió a Martín durante su intervención y le tachó de "hooligan", en un nuevo cruce que evidencia el deterioro de las relaciones entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno.

La amenaza de tribunales por el parque Paraíso

El cruce llega apenas unos días después de otro episodio de fricción entre la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad. El pasado viernes, Martín anunció que acudiría a la vía contencioso-administrativa contra ambas administraciones si no respondían al requerimiento formal de información sobre las actuaciones adoptadas en el parque Paraíso, en San Blas-Canillejas.

La Delegación sostiene que necesita conocer las medidas municipales y autonómicas para abordar la situación del entorno y reclama un plan "integral" para el barrio. Martín ha defendido que el problema no puede reducirse a una cuestión exclusivamente policial y ha acusado a Ayuntamiento y Comunidad de plantear una solución "simplista e hipócrita" al centrar la respuesta en el refuerzo de la seguridad.

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El Ayuntamiento, por su parte, ha venido reclamando a Delegación más presencia de Policía Nacional en la zona. Almeida llegó a reprochar a Martín que convocara una reunión sobre el parque Paraíso solo después de que una persona hubiera sido asesinada, y le pidió que "ponga en la calle a la Policía Nacional" y no "diluya responsabilidades".

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