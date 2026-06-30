Así es el imperdible restaurante madrileño que recomienda la chef Samantha Vallejo-Nágera: saludable, fresco y a muy buen precio

La chef reconocida por su participación como jurado en el concurso MasterChef y una de las empresarias de catering más destacadas del país, Samantha Vallejo-Nágera, ha revelado sus 'imperdibles' para comer en Madrid, uno de ellos no sólo tiene la exclusividad de las celebridades, sino que además tiene precios accesibles para los mortales. Otros, a pesar de ser restaurantes para comer muy bien, todavía no son tan conocidos, por lo que confiesa que son sus favoritos para repetir.

Saludable, fresco y a buen precio

Así ha puesto le ha revelado al influencer Kino Jerez, creador de contenido especializado en gastronomía. En concreto, se ha enamorado del pollo guisado con verduras, como espinacas con un toque libanés de Rootina, en Salamanca. El restaurante se especializa en la comida mediterránea y casera. En un guiño a su nombre, busca que los usuarios sientan incorporen sus bowls en su rutina, por lo que ha instaurado un club con beneficios. Con tan solo inscribirse, recibirá una tarjeta y al crearla ya tendrá 10% de descuento en su primera orden y tras 7 fórmulas, podrá tener un postre o bebida sin alcohol gratis. Además, al acumular 15 fórmulas, tendrá otra de regalo.

Pero, ¿qué son esas fórmulas? Rootina prepara bowls por 13,90 euros con un principal, que puede ser pollo asado con tahini, pollo con espinacas a la crema, albóndigas vegetales, o, por 1 euro más, salmón o ternera con chimichurri. Además, incluye dos acompañamientos, que pueden ser desde salmorejo de manzana hasta platos más árabes como el tabuleh o el falafel. Por supuesto, también hay combinaciones preconfiguradas en el menú con mismo precio.

Además, es una carta para acompañar en cualquier momento del día. Por ello, abren a las 9:00 horas con un menú de desayuno, en el que podrá comer tostadas con hummus de remolacha, queso feta y huevo poché, bollería, yogures con chía y frutos rojos, entre otros. Cada ingrediente está cuidadosamente seleccionado y los platos se preparan el mismo día, para consolidar una cocina fresca, sabrosa y abierta.

Más imperdibles

Junto a Rootina, Vallejo-Nágera ha recomendado el Royal Cantones como "joya oculta". Se ubica en Usera y es "como el chino de toda la vida, como los había antes", ha afirmado. Pero en el corto vídeo no pudo añadir que este menú no solo ofrece opciones sin gluten y vegetarianas, sino que también tiene opciones a precios asequibles, como la ternera salteada al wok con cebolla y pimientos por 16,90 euros, panceta asada crujiente por 12,80 o fideos de arroz cantonés por 9,80.

Pero "el sitio donde siempre repite" es El Doble, donde se toma "18 raciones de todo", ha bromeado la chef, al tiempo que destacó su salpicón. Y es que el bar destaca por su entrada con azulejos sobre fondo amarillo y por acompañar su cerveza de grifo y vermú en Chamberí con tapas y latas de conservas.

Junto a estos restaurantes para ir un día cualquiera, la chef ha desvelado el "mejor estrella Michelín" de Madrid. A su juicio, se trata de El Bohio, con Pepe Rodríguez Rey, presentador y jurado de MasterChef España, al frente de la cocina que busca redefinir la tradición con los ojos de hoy. Aunque en realidad está en Illescas, y eso podría sonar muy lejos, está a apenas media hora del centro de la capital.

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Sin embargo, fue Los 33 el que se llevó el título de "mejor restaurante". Ubicado en el centro, en Plaza Salesas, este asador con raíz uruguaya ganó una estrella Michelín en 2024. Manteniendo su alma de bar, la brasa de leña se queda encendida hasta la madrugada gracias a su ambiente animado. Las carnes como la chuleta de rubia gallega o la tira de angus, son preparadas a ojo del comensal, mientras que las vigas de madera, luz tenue, estantería repletas de vinilos, dibujan el escenario ideal para tomarse algo en la barra o una cena acompañada de una charla extendida.