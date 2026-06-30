Primarias del PSOE en Madrid: calendario completo para elegir los candidatos a la Alcaldía y la Comunidad

La maquinaria electoral del PSOE de Madrid (PSOE-M) ya está en marcha. La Comisión Ejecutiva Regional ha oficializado este martes el calendario para celebrar las primarias destinadas a elegir a los candidatos socialistas para el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid de cara a las elecciones de 2027.

El proceso, que será clave para definir el rumbo del partido en la región, se desarrollará durante el mes de julio, marcando el inicio oficial de la carrera electoral socialista.

El proceso cobra especial interés en la capital. Tras el anuncio de la concejala Enma López de postularse para la Alcaldía, la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha confirmado también su candidatura.

Maroto anunció su decisión a través de la red social X, donde comunicó su salida de la Ejecutiva para centrarse plenamente en un "ilusionante" proyecto, reafirmando su lealtad a las siglas y al líder nacional, Pedro Sánchez.

Por otro lado, en la carrera para disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid, todas las miradas están puestas en Óscar López, actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE madrileño, quien se perfila como el aspirante principal para el Gobierno regional.

Fechas clave

Siguiendo las directrices del Comité Federal, el proceso electoral interno seguirá estos hitos:

Presentación de candidaturas: 2 y 3 de julio.

2 y 3 de julio. Recogida de avales: del 4 al 11 de julio. Durante esta fase, los aspirantes deberán reunir los apoyos internos necesarios para validar su candidatura.

del 4 al 11 de julio. Durante esta fase, los aspirantes deberán reunir los apoyos internos necesarios para validar su candidatura. Primera vuelta (votación): domingo 19 de julio.

En caso de que ningún candidato logre el respaldo necesario para imponerse en la primera vuelta, el partido ha previsto una segunda fase:

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