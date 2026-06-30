PP y Vox madrileños insisten contra la ley de nietos: "Va a haber un intento de Sánchez de pervertir las elecciones"

La insinuación de que el proceso de nacionalización de descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo será utilizado por el Gobierno para "inflar el censo electoral" continúa creciendo entre las formaciones de la derecha, también en Madrid. Si ayer fue la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien subió un peldaño al afirmar que "cada cónsul y funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que estaría haciendo algo ilegal", hoy han sido otras figuras de su partido quien han insistido en el argumento.

El portavoz de los populares en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha repetido la expresión de "ingeniería electoral" puesta en circulación ayer por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acusar al presidente del Gobierno de "romper las reglas del juego" y hacer "trampas" por tenerle "miedo a las urnas". "Si Pedro Sánchez entiende que no puede conseguir más votos, entonces pretende fabricar más votantes. Si los españoles no le van a votar, lo que pretende construir es nuevos españoles distintos para intentar que ellos sí le voten", ha asegurado en rueda de prensa desde la cámara autonómica.

"La nacionalidad española no es un juguete, no es un arma con el que se puede cambiar las reglas del juego", ha insistido, antes de concluir que "va a haber es un intento del presidente del Gobierno de pervertir esas elecciones sin ninguna duda". Por eso, ha rematado en la misma línea que ayer Ayuso, "la democracia española tiene que defenderse y estar vigilante".

Antes que él había sido el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien se había pronunciado sobre el asunto, al asegurar que existe "un riesgo real" de que se pueda alterar el censo electoral "por la puerta de atrás". "No estamos en contra de un proceso de nacionalización a través de una Ley de Memoria, lo que nos preocupa es por qué tiene el Gobierno tanta prisa", ha apuntado. "Le pedimos al Gobierno de España transparencia y a los cónsules que velen por que esta jugada no se lleve a cabo".

Desde las filas madrileñas de Vox se mantiene el mismo discurso. Su portavoz en la Asamblea regional, Isabel Pérez Moñino, ha hablado directamente de "pucherazo anunciado" y ha acusado al presidente del Gobierno de intentar alterar la realidad demográfica y social del país, "una transformación deliberada de España por la puerta de atrás", ha dicho, como estrategia política en un proceso en el que a la llamada ley de nietos añade el proceso de regularización de extranjeros en marcha, para el que se han registrado en toda España más de un millón de solicitudes. "Si Sánchez no puede ganar el voto de los españoles fabricará nuevos votantes para ganar las elecciones", ha manifestado.

Los conservadores y la ultraderecha han conseguido, en cualquier caso, situar el asunto en el debate madrileño, la izquierda también se ha posicionado, aunque solo sea para descalificar como "bulos" las insinuaciones de PP y Vox. Desde Más Madrid, Manuela Bergerot, cabeza de la formación en el Parlamento regional, ha acusado a ambos partidos de estar alimentando "una teoría de la conspiración" sobre el censo electoral con datos falsos y argumentos falaces.

"La llamada ley de nietos es una reparación histórica a los descendientes del exilio español que muy probablemente habrían nacido en España de no ser por el golpe de Estado, por la represión y por la dictadura franquista", ha enfatizado para opinar a continuación que lo normal es que no tenga "un impacto relevante" en los resultados de las próximas elecciones. "Ayuso, Feijóo y Abascal necesitan seguir el manual trumpista para agitar a los suyos primero y justificar una derrota después si finalmente vuelven a quedarse con las ganas de gobernar España y vuelven a ser derrotados en las urnas igual que el 23 de julio de 2023", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE en la cámara de Vallecas, Fernando Fernández Lara, ha calificado de "bulo" y "dislates" las afirmaciones de ayer de Ayuso. "Es gravísimo que la presidenta de una comunidad autónoma ponga en duda la honestidad de los funcionarios, de los consulados, de las embajadas y de los, miembros de la diplomacia que hacen su trabajo", ha censurado.

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"De lo que ahora cacarea la señora Ayuso no deja de ser el reconocimiento a los hijos y nietos de exiliados por culpa de la guerra civil y de la dictadura", ha añadido. "Es memoria democrática, esos términos ni los conoce la señora Ayuso, y no tiene nada que ver con inflar el censo".