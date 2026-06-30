Poner la lavadora por la noche en Madrid puede salir muy caro: multas de hasta 1500 euros por ruido

Con el precio de la electricidad cada vez más elevado, no es raro que muchos madrileños busquen trucos y formas de ahorrar en sus facturas. Entre las más habituales, buscar las franjas horarias donde este recurso es más barato y aprovechar para realizar las tareas del hogar que implican su uso: por ejemplo planchar, o poner la lavadora.

¿El problema? Estos horarios suelen coincidir con altas horas de la noche, o de la madrugada, donde el silencio está protegido por la Ley del Ruido 27/2003, además de las normas desarrolladas por los diferentes ayuntamientos de cada comunidad. En otras palabras, no respetar el descanso de los vecinos puede ser contraproducente y traer consigo sanciones económicas graves.

¿Cuáles son los límites de ruido en los diferentes tramos horarios?

Los límites de ruido permitido varían según el tramo horario dividiéndose en un periodo diurno, entre las 8:00 y las 22:00 o 23:00 horas, y el periodo nocturno, de 23:00 a 8:00 Así, cada espacio cuenta con su propio límite de ruido, que generalmente se cifra en un máximo de 35 decibelios en el interior de los apartamentos durante la franja correspondiente al día, y que desciende a los 25 o 30 decibelios durante la noche.

Infografía de los decibelios emitidos por los diferentes electrodomésticos del hogar / Imagen generada con Inteligencia Artificial

Para comprender estas cifras podemos compararlas con los decibelios emitidos por varios de los electrodomésticos más habituales dentro de un hogar: sin ir más lejos, una lavadora convencional emite entre 45 y 60 dB en un lavado normal, pudiendo dispararse hasta los 80 dB durante el centrifugado.

También el lavavajillas o la televisión superan los límites con hasta 55 dB y 70 dB respectivamente. Y si eres de ducharte por las noches, incluso el secador de pelo sobrepasa con creces las limitaciones pudiendo alcanzar los 90 dB al ser encendido en su máxima potencia.

¿En qué situaciones puede terminar en sanción?

Generalmente, estas prácticas no suelen suponer un problema o multa de forma automática, sin embargo, si el ruido es realmente molesto o insalubre llegando a dificultar el descanso, es posible que la comunidad de vecinos decida tomar acción en virtud de la Ley de Propiedad Horizontal.

Por eso, si el ruido de un vecino realmente te molesta, el primer paso será solicitar la convocatoria de una Junta Extraordinaria que permita llegar a un acuerdo consensuado entre los ocupantes, y solo si esta vía se agota, se podrán iniciar acciones judiciales directas.

Si el sonido de un vecino te molesta existen diferentes vías disponibles antes de embarcarte en acciones judiciales / iStock

En caso de no formar parte de una comunidad de propietarios, el primer paso será hablar de forma directa con el vecino, o avisar a la policía cuando el ruido infrinja las ordenanzas municipales. Si llegado el caso, el ruido persistiese, se podría interponer una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento o recurrir a la vía judicial.

¿A cuánto pueden ascender las multas?

Cada ciudad española aplica sus propios criterios y niveles de sanción. En el caso de la Comunidad de Madrid, la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica establece el periodo nocturno entre las 23:00 y las 7:00 horas del día siguiente. Su incumplimiento podría acarrear multas leves de entre 90 y 750 euros, o, en caso de infracciones graves o reincidentes, de hasta 1500 euros.