Perros, drones y cámaras térmicas: así busca supervivientes en Venezuela la élite de emergencias de Madrid

El escenario es desolador, pero la tecnología y el adiestramiento especializado pueden marcar la diferencia entre la tragedia y el milagro. En La Guaira, la zona más afectada por los seísmos que han golpeado Venezuela, el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) se ha convertido en la punta de lanza de la ayuda humanitaria, coordinando a una docena de equipos internacionales que trabajan sin tregua contra el cronómetro.

La búsqueda de supervivientes bajo estructuras colapsadas exige precisión quirúrgica. Para ello, el despliegue madrileño combina el instinto de sus cuatro unidades caninas con la capacidad de observación aérea de los drones y la detección precisa de las cámaras térmicas.

Estos recursos permiten a los especialistas cartografiar los riesgos y localizar señales de vida en condiciones extremas. El trabajo es incesante: el personal, compuesto por 40 profesionales del Cuerpo de Bomberos regional y sanitarios del SUMMA 112, revisa los edificios las 24 horas del día. Su labor no se limita solo a buscar, sino también a evaluar la estabilidad de las infraestructuras, un paso previo crítico para evitar nuevos derrumbes durante las maniobras de rescate.

Una lucha contra el clima y el paso del tiempo

La operatividad sobre el terreno se enfrenta, además, a condiciones ambientales adversas. Los guías caninos y los perros de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros (ESDP), integrados en el dispositivo del ERICAM, han manifestado en sus redes sociales la dureza de las jornadas en redes sociales: "No paramos. Humedad y hoy mucho calor. Seguimos, siempre hacia adelante y con más fuerza que nunca", han compartido, subrayando el esfuerzo titánico que realizan en el marco de la misión #VenezuelaNoEstáSola.

Más allá de su capacidad operativa, el ERICAM —que trabaja codo con codo con la Unidad Militar de Emergencias (UME)— ha asumido la responsabilidad de coordinar las labores de una docena de equipos internacionales. Esta gestión resulta fundamental para organizar el despliegue de cada grupo en función de sus capacidades específicas, optimizando así los tiempos de respuesta en los sectores más castigados de La Guaira.

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El éxito de este esfuerzo colectivo quedó patente el pasado sábado, cuando el contingente madrileño logró rescatar a una mujer y a sus dos nietos que permanecían bajo los escombros. Aquel rescate ha inyectado una dosis de esperanza renovada en un equipo que, pese a las condiciones extremas de humedad y calor, sigue peinando cada rincón del terreno sin descanso.