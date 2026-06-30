'El Periódico de España' reúne a alcaldes del oeste de Madrid para abordar los desafíos de la región

El oeste de la Comunidad de Madrid se ha consolidado como uno de los principales polos de innovación, servicios avanzados y actividad empresarial de la región. Su elevada capacidad de atracción de inversión, talento y sedes corporativas lo ha convertido en un territorio estratégico para el desarrollo económico madrileño.

Bajo el título de Horizonte Madrid Oeste, El Periódico de España y Prensa Ibérica celebran el próximo 2 de julio, a las 10.00 horas, en el Centro Cultural MIRA (Camino de las Huertas, 42, Pozuelo de Alarcón, Madrid), un encuentro en el que se abordará, desde la sensibilidad local que caracteriza al grupo Prensa Ibérica, algunos de los desafíos estratégicos más relevantes que enfrentan las localidades del oeste de la Comunidad de Madrid.

Los interesados en acudir presencialmente, pueden inscribirse en este enlace.

La intervención de bienvenida corresponderá a Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y la clausura a Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Los alcaldes de Pozuelo de Alarcón (Paloma Tejero), de las Rozas de Madrid (José de la Uz), de Boadilla del Monte (Francisco Javier Úbeda), de Majadahonda (Lola Moreno), y de Villanueva del Pardillo (Eduardo Fernández) dialogarán en la mesa El oeste de la Comunidad de Madrid, un polo de atracción económica y empresarial.

Arturo Malagón, responsable de Servicios Digitales de MasOrange, será el encargado de presentar a su compañía como caso de éxito en el oeste de la Comunidad de Madrid.

El futuro del Oeste de la Comunidad de Madrid: Retos de la gestión eficiente del agua, los residuos y los espacios urbanos contará con la participación de Antonio Rodríguez, director de la delegación de la Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente; Sergio Cabellos, director de Negocio Público de Centro de PreZero España; Antonio Gutiérrez Canalejo, director general de Servicios Urbanos de Valoriza, y Pilar Tur Salamanca, directora Técnica e Innovación de Urbaser.

El director general de Crónicas, Alejandro Sopeña, protagonizará el diálogo Las Crónicas, exponente de la apuesta periodística local e hiperlocal de Prensa Ibérica.

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El evento cuenta con la participación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el Ayuntamiento de Las Rozas, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, el Ayuntamiento de Majadahonda y el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo; el patrocinio de PreZero, Valoriza, FCC Medio Ambiente, Urbaser y las Rozas Innova, y la colaboración de Madrid Capital Mundial (MWCC).