En menos de nueve minutos: Carlos Sainz demuestra que el metro es la forma más rápida de llegar a Madring

En Madrid ya parece oler a motor para los miles de aficionados que esperan impacientes la celebración del Gran Premio de España de Fórmula 1 del que la capital será sede en apenas unos meses. Del 11 al 13 de septiembre Madrid espera acoger a miles de seguidores de esta prueba mundial, y la coordinación de los diferentes medios de transporte se presenta como un gran reto de movilidad.

Por ello, el Gobierno regional se ha propuesto que más del 80% de los asistentes utilice el transporte público durante el fin de semana del evento, buscando presentar el suburbano como la mejor alternativa para acceder a la competición de manera rápida, cómoda y eficaz de la mano de uno de los embajadores de la prueba: el piloto español Carlos Sainz.

"En coche vamos nosotros, los pilotos, vosotros creo que tenéis una opción inmejorable"

El circuito urbano Madring, alcanza las últimas etapas de su construcción entre los recintos de Ifema y el barrio de Valdebebas y la Comunidad de Madrid no ha querido perder la oportunidad de destacar lo idóneo de la ubicación, a tan solo cinco paradas en Metro desde Nuevos Ministerios.

El recorrido desde Nuevos Ministerios hasta el recinto donde se está construyendo el circuito es de cinco paradas de metro / @madring_oficial

Para ello, el piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, aceptaba el reto de cronometrarse realizando este itinerario de la Línea 8: "Tenemos unas instalaciones de Metro increíbles en toda la ciudad y ya veréis lo que se tarda desde lo que es el centro de Madrid al centro del circuito", afirmaba mientras subía al vagón.

"Al final el gran problema que tienen estos eventos tan grandes deportivos, como en todos los circuitos a los que vamos, es el tráfico de entrada y salida", contaba el piloto desde el vagón, donde varios viajeros se sorprendían por su presencia. "En Madrid creo que eso no va a ser un problema", afirmaba Sainz al bajarse en la parada de Metro 'Feria de Madrid' mientras mostraba el resultado obtenido en el cronómetro de su teléfono: el viaje no superaba los 9 minutos de reloj.

Con un divertido guiño Carlos finalizaba esta curiosa campaña animando a los madrileños a utilizar el transporte público durante el fin de semana de la competición: "En coche vamos nosotros, los pilotos, vosotros creo que tenéis una opción inmejorable que es la de venir en metro", aconsejaba.

Dispositivo especial de movilidad y otros medios de transporte

Con motivo de esta campaña, la compañía metropolitana también anunciaba que, durante los tres días de competición, se prevé desplegar un dispositivo especial de movilidad que reforzará el servicio de Metro aumentando el número de trenes en circulación y del personal en las estaciones con mayor afluencia.

Así, se pretende que Madring sea el circuito mejor conectado por transporte público del Mundial de Fórmula 1, convirtiendo a la Comunidad en un referente internacional en movilidad para grandes acontecimientos deportivos. Desde el ejecutivo también han recordado que, además del metro, la comunidad cuenta con una completa red de transporte y que tanto autobuses como trenes de Cercanías también estarán disponibles para los espectadores.