González Amador aporta fotos de vecinos que vieron a periodistas cerca de su edificio

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha ratificado ante la jueza que investiga por presunta revelación de secretos a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que él envió a Rodríguez una foto que le mandó un vecino que vio a dos informadores cerca del edificio, al que ha identificado, y ha aportado más fotos que recibió aquel día.

El novio de la presidenta regional ha declarado como testigo este martes ante la magistrada que investiga si Miguel Ángel Rodríguez incurrió en revelación de secretos por presuntamente enviar datos personales de dos periodistas de 'El País' a un chat, junto a una foto, asegurando que los informadores habían estado en el edificio en el que viven la presidenta y su pareja, y habían molestando a vecinos.

González Amador ha llegado poco antes de las nueve de la mañana a los juzgados de Plaza de Castilla, en los que ha entrado por la parte trasera sin hacer declaraciones, y ha salido por la puerta principal también sin contestar a las preguntas de los periodistas sobre su testifical en este causa y también sobre los procedimientos en los que se le investiga a él, por presunto fraude fiscal y por presunta corrupción en los negocios. Su declaración ha durado unos 20 minutos y, según han informado a EFE fuentes jurídicas, ha ratificado la versión que dio Miguel Ángel Rodríguez, quien explicó ante la jueza que reconoció a dos periodistas del diario 'El País' en una foto que le reenvió el novio de Ayuso porque "un vecino enfadado" se la había remitido tras verles cerca del inmueble.

El jefe gabinete de la presidenta Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. / Europa Press

Otras fuentes han precisado que González Amador ha identificado a ese vecino y ha contado que aquel día varios vecinos comentaron en un chat que había periodistas en las cercanías, y que recibió más fotos que ha aportado a la jueza. Fuentes de la defensa de Miguel Ángel Rodríguez han asegurado que la testifical de González Amador "demuestra la inocencia" del investigado, sin precisar más detalles.

Según la denuncia que investiga la titular de la sección de instrucción del tribunal de instancia número 25 de Madrid, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid envió el 19 de marzo de 2024 a un chat de periodistas la foto de dos informadores de 'El País', su nombre y apellidos en un mensaje en el que indicaba que habían estado "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras". Ese mismo día, un agente de paisano había pedido a los dos periodistas que se identificasen mientras hacían una investigación sobre la vivienda de la presidenta madrileña y su pareja.

Noticias relacionadas

Miguel Ángel Rodríguez negó ante la jueza que la Policía le diese esos datos y relató que fue "un vecino enfadado" quien le envió la foto de los informadores, si bien al salir precisó que fue la pareja de la presidenta madrileña quien se la remitió. "Un vecino le manda a él la foto y él me la reenvía a mí", dijo. El jefe de gabinete de Díaz Ayuso subrayó que ya conocía a los informadores, negó que hubiese "revelación de secretos" y dijo que se limitó a comentar en un chat que esos dos periodistas "estaban molestando a los vecinos y a menores de edad" junto a la vivienda de la presidenta regional.