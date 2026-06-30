Lágrimas en el Sinaí y una promesa de amistad eterna: los jóvenes de Madrid Xplora ponen fin al "viaje de nuestras vidas" en Egipto

Llevaban avisando ya unos días de que iban a llorar, y mucho, y no iban de farol. Hasta hace poco eran solo 20 desconocidos de diferentes colegios de la Comunidad de Madrid que habían sido elegidos por su excelencia académica para formar parte de la primera edición de Madrid Xplora. Y ahora, 12 días después de embarcarse en el que ya todos llaman "el viaje de nuestras vidas", acaban de regresar a la capital como amigos.

Y lo son con todas las de la ley. Así quedó inmortalizado, aunque no fuera sobre tablas de piedra como Moisés, cuando rompieron a llorar, juntos y abrazados, en la cima del monte Sinaí tras 5 horas de caminata. Tras ver el imponente amanecer, se prometieron amistad eterna. Algo así como eso de que "lo que ha unido Egipto, que no lo separe nadie", pero en una estampa incomparable.

Una escena que repitieron este martes, apenas un día después, está vez al aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Como todo lo bueno, el viaje que arrancó hace casi dos semanas llegó a su fin con una vuelta a casa cargada de nostalgia por lo recién vivido.

12 días de "frenesí"

"Estoy triste porque se ha acabado, pero que todos seamos de Madrid y que podamos llevar esto más allá y vernos allí cuando queramos me consuela", cuenta Bea, la más risueña del grupo, sobre una aventura que confían en trasladar a su día a día en casa.

Y es que en los últimos 12 días han cruzado Egipto conociendo y empapándose de su cultura y de sus lujos. Del río Nilo, que surcaron en crucero, hasta el desierto, que recorrieron en un apasionante trayecto en todoterreno, pasando por los grandes templos y las Pirámides, además de las tumbas de los faraones.

Un "frenesí" que les ha generado un vínculo que confían, con la firmeza con la que se piensan estas cosas cuando se tienen 16 ó 17 años, durará para siempre.

Amistades y amor en el Nilo

"Esto es una burbuja, un delirio de 12 dias, pero creo que si hacemos por vernos, por quedar, podemos llevar esto a Madrid y vernos al menos una vez al mes. Ojalá lo hagamos y no lo dejemos aquí", asegura Iván, uno de los tres únicos chicos de la expedición, recién aterrizado.

Los 20 jóvenes de Madrid Xplora, en el crucero en el que pasaron sus primeros días en Egipto. / EPE

"Es el mejor viaje que he hecho nunca. Yo estoy acostumbrada a hacer este tipo de viajes, por ejemplo el año pasado estuve en la ruta Quetzal, y ni comparación", explica por su parte Julia, que como todos lamenta que no dure más: "Un par de semanitas más nos podríamos haber quedado", comenta entre risas.

Pero no, no había tiempo para más de lo mucho que ya hubo. De Egipto se llevan un nuevo grupo de amigos y el conocimiento de una nueva cultura de la que se han podido empapar. También, por qué no decirlo, alguna que otra historia de amor y por supuesto "muchos aprendizajes".

Aprendizajes más allá de lo cultural

Como el de Clara, que ha entendido que "no tengo limites a la hora de alcanzar lo que me proponga tras ver el premiazo que ha sido todo esto a su esfuerzo estudiando".

Bea, una de las jóvenes de Madrid Xplora, en un kayak en el Nilo. / EPE

O el de Eva, que reconoce que "como mujer, me ha ayudado a valorar mucho lo que tengo en casa, en España". "Me ha impactado mucho cómo es el trato a las mujeres aquí y las pocas oportunidades que tienen, y vuelvo sintiéndome más afortunada", añade a su reflexión.

También lo siente María, en su caso porque ha podido centrarse en "disfrutar del momento y dejarse llevar más" que lo que lo hace normalmente "gracias a 19 personas que me han aceptado como soy y me lo han permitido".

"Un máster en adolescencia"

Son solo algunos ejemplos de un viaje que ha dejado huella, aunque no solo en ellos. También en los que les han acompañado, formando parte del equipo que diseñó Trex, la empresa organizadora.

"Cuando vas en viaje con niños, es muy distinto. Lo ves todo a través de sus ojos, de 15 ó 16 años, y lo hace todo aún más especial", reflexiona Marta Prado, jefa del proyecto, sobre un viaje que salió a la perfección, tal y como fue planeado. Algo que no es poca cosa con la cantidad de actividades y viajes que había detrás.

Los jóvenes de Madrid Xplora visitan el templo de Karnak en Egipto. / EPE

"Ha sido un máster en adolescencia que cualquier padre desearía tener. Al final, me han enseñado ellos a mi muchas cosas que podré aplicar con mi hija", añade Enrique González, responsable de logística internacional de Madrid Xplora.

Máster en adolescencia

"Creo que a todos nos han conquistado la combinación entre madurez y niñez. Cuando hablan y reflexionan su discurso es muy adulto, pero luego en otras facetas son niños. Y ojalá que no pierdan en el futuro esas ganas de jugar que tienen ahora", abunda sobre unos niños a los que ahora les toca, como tal, regresar a sus casas para seguir disfrutando de sus vacaciones.

Pero eso sí, de otra forma más convencional. Algunos irán de campamento, otros a sus pueblos y otros viajarán junto a sus padres. No está mal, pero seguro que no será lo mismo que lo que acaban de vivir, y que ahora que ya han recuperado sus móviles (el requisito del viaje era hacerlo sin teléfono) están corriendo a subir a sus redes para que todo el mundo lo vea.

"Yo antes del viaje estaba un poco mal por unas tonterías de adolescentes, y el haber vivido esta experiencia me ha ayudado a valorar lo que realmente es importante, y todo lo bueno que tengo. Vuelvo sabiendo que me gustaría ayudar a otros como esto me ha ayudado a mi", reflexiona Bea sobre

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Porque, realmente, Egipto ha sido "un punto de inflexión" en lel día a día de estos 20 jóvenes que brillan por sí solos en sus estudios, pero que ahora han podido ir más allá en su proceso de madurez. Y, por qué no decirlo, la mayor aventura de sus vidas