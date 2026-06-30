Herido grave tras sufrir una agresión con arma blanca en Usera

Un hombre de mediana edad se encuentra en estado grave tras ser apuñalado este martes en el distrito madrileño de Usera. El suceso ha ocurrido en la calle Cristo de la Victoria, movilizando rápidamente a los servicios de emergencia de la capital.

Efectivos de SAMUR-Protección Civil han atendido a la víctima, que presentaba una herida penetrante en el abdomen con evisceración. Tras ser estabilizado en el lugar, el hombre ha sido trasladado de urgencia a un centro hospitalario bajo escolta de la Policía Municipal de Madrid. Por su parte, la Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y localizar al agresor.