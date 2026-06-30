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Madrid recibe el verano remodelando dos de sus céntricas plazas: de ser las más calurosas a contar con fuentes y pulverizadores para refrescarse

Ambas plazas estrenan nuevas fuentes y mobiliario urbano en el que se incluyen nuevas zonas de arbolado y juego infantil

La nueva fuente de la Plaza de Chamberí cuenta con una fuente con chorros de agua

La nueva fuente de la Plaza de Chamberí cuenta con una fuente con chorros de agua / Diario del Ayuntamiento de Madrid

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Irene Pérez Toribio

Irene Pérez Toribio

Madrid

La que hasta ahora era considerada una de las plazas más calurosas de la ciudad de Madrid, la Plaza del Rastrillo en Malasaña, ha dado la bienvenida al verano tras ser reformada por completo. También lo hacía así la Plaza de Chamberí, que el pasado 22 de junio presentaba los resultados ante sus vecinos tras unas obras en las que la Comunidad de Madrid ha invertido un total de 2,3 millones de euros.

Adiós al calor: fuentes, techos de sombra y más de 70 árboles

Las obras de la Plaza del Rastrillo en Malasaña, que finalizaron el pasado 26 de mayo, incluyeron la reforma de las calles Espíritu Santo, la calle Tesoro, y la calle de San Andrés con una superficie total de 4.170 metros cuadrados. Entre las nuevas incorporaciones destaca su nueva fuente, la instalación de nuevo mobilario urbano, e incluso de varios pulverizadores de agua que permiten refrescarse con facilidad durante el verano.

Vista aérea de la plaza del Rastrillo

Vista aérea de la plaza del Rastrillo en Malasaña / Diario del Ayuntamiento de Madrid

Además, esta plaza presentaba una nueva zona de juegos infantiles con techo de sombra y la plantación de nuevas zonas arboladas con más de 76 árboles y un total de 340 arbustos entre la plaza y las calles colindantes que han formado parte de las obras.

La nueva Plaza del Rastrillo ha presentado una zona de juegos infantiles con techo de sombra

La nueva Plaza del Rastrillo ha presentado una zona de juegos infantiles con techo de sombra / Diario del Ayuntamiento de Madrid

Una reforma integral previo a las Fiestas del Carmen

La plaza de Chamberí era inaugurada el pasado 22 de junio, justo a tiempo para la celebración de sus tradicionales Fiestas del Carmen el próximo 16 de julio. Este espacio, que ha sido reformado por completo ha requerido del traslado de su templete de música histórico para optimizar la geometría de la plaza, y que, con su reubicación, ha permitido la instalación de una nueva fuente ornamental con chorros verticales de agua.

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Imágenes del diseño del proyecto de la Plaza de Chamberí

Imágenes del diseño del proyecto de la Plaza de Chamberí / Diario del Ayuntamiento de Madrid

También su zona infantil ha sido rediseñada en 3 áreas de edad y su iluminación cuenta con nuevos faroles fernandinos que funcionan con bombillas de tecnología LED. Aunque sus zonas arboladas son de menor envergadura, también destaca la plantación de 14 nuevos árboles y áreas ajardinadas cuyo objetivo es el de ayudar a regular la temperatura en el interior de la plaza.

La recién reformada plaza de Chamberí

La recién reformada plaza de Chamberí / Diario del Ayuntamiento de Madrid

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