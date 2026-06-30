OBRAS
Madrid recibe el verano remodelando dos de sus céntricas plazas: de ser las más calurosas a contar con fuentes y pulverizadores para refrescarse
Ambas plazas estrenan nuevas fuentes y mobiliario urbano en el que se incluyen nuevas zonas de arbolado y juego infantil
La que hasta ahora era considerada una de las plazas más calurosas de la ciudad de Madrid, la Plaza del Rastrillo en Malasaña, ha dado la bienvenida al verano tras ser reformada por completo. También lo hacía así la Plaza de Chamberí, que el pasado 22 de junio presentaba los resultados ante sus vecinos tras unas obras en las que la Comunidad de Madrid ha invertido un total de 2,3 millones de euros.
Adiós al calor: fuentes, techos de sombra y más de 70 árboles
Las obras de la Plaza del Rastrillo en Malasaña, que finalizaron el pasado 26 de mayo, incluyeron la reforma de las calles Espíritu Santo, la calle Tesoro, y la calle de San Andrés con una superficie total de 4.170 metros cuadrados. Entre las nuevas incorporaciones destaca su nueva fuente, la instalación de nuevo mobilario urbano, e incluso de varios pulverizadores de agua que permiten refrescarse con facilidad durante el verano.
Además, esta plaza presentaba una nueva zona de juegos infantiles con techo de sombra y la plantación de nuevas zonas arboladas con más de 76 árboles y un total de 340 arbustos entre la plaza y las calles colindantes que han formado parte de las obras.
Una reforma integral previo a las Fiestas del Carmen
La plaza de Chamberí era inaugurada el pasado 22 de junio, justo a tiempo para la celebración de sus tradicionales Fiestas del Carmen el próximo 16 de julio. Este espacio, que ha sido reformado por completo ha requerido del traslado de su templete de música histórico para optimizar la geometría de la plaza, y que, con su reubicación, ha permitido la instalación de una nueva fuente ornamental con chorros verticales de agua.
También su zona infantil ha sido rediseñada en 3 áreas de edad y su iluminación cuenta con nuevos faroles fernandinos que funcionan con bombillas de tecnología LED. Aunque sus zonas arboladas son de menor envergadura, también destaca la plantación de 14 nuevos árboles y áreas ajardinadas cuyo objetivo es el de ayudar a regular la temperatura en el interior de la plaza.
- Javier Carazo: 'La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios
- El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso
- Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
- El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
- Madrid se moviliza para enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos: 'No va a ser una recogida de un día, esto apenas empieza
- Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores
- El Ayuntamiento de Fuenlabrada invertirá 1,2 millones en la remodelación integral del Parque Europa
- Leganés habilita un nuevo punto de ayuda para Venezuela ante la masiva respuesta solidaria en Sambil: 'Es un éxito colectivo