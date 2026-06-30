MADCUP Tennis culmina su estreno en Madrid con 800 partidos y éxito en la participación internacional

Madrid ha acogido con éxito la primera edición de MADCUP Tennis, un evento deportivo que finalizó el pasado 28 de junio tras cuatro jornadas de competición. El torneo se posiciona como una nueva cita destacada en el calendario del tenis base internacional, logrando reunir a más de 400 participantes repartidos en 24 equipos mixtos procedentes de España, Italia, Portugal, Brasil y Bulgaria.

La competición se ha distinguido por un formato único enfocado en el desarrollo integral de los jugadores. En las categorías alevín, infantil, cadete y junior, cada equipo estuvo integrado por chicos y chicas, fomentando la cooperación y la igualdad dentro de la pista. En total, se disputaron 840 partidos en cerca de 80 canchas repartidas por toda la región, transformando a la Comunidad de Madrid en el núcleo del tenis juvenil durante cuatro días.

La Comunidad de Madrid, sede del evento

El torneo ha contado con un marcado carácter descentralizado. En la capital, la actividad se desarrolló en las instalaciones de la Federación de Tenis de Madrid, el Club de Tenis El Tejar de Somontes y el Club de Tenis Alborán. Paralelamente, la competición se extendió a otros municipios como Pozuelo de Alarcón, a través del Club de Tenis Pozuelo; Alcorcón, con el Club de Tenis Alcorcón Santo Domingo y el Club de Tenis Alcorcón Amanecer; Torrejón de Ardoz, con el Club de Tenis Torrejón Joaquín Blume y el Club de Tenis Torrejón El Juncal; y Alcalá de Henares, donde el Club de Tenis Alcalá El Val actuó como sede principal.

La organización quiso poner especial énfasis en los valores humanos además del rendimiento técnico. El Club de Tenis Torrejón fue reconocido con el Fair Play Award, mientras que el Élite Alcorcón recibió el Team Spirit Award y el equipo Sport & Life se alzó con el Future Champion Award. En cuanto a la competición principal, el Cuadro Oro fue dominado por el Club de Tenis Chamartín, que se proclamó campeón tras una ajustada final contra el Club de Tenis Alborán. El podio lo completó el Club Deportivo Vega Sport Arroyo en tercera posición.

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Tras el cierre de esta primera edición, la organización ya ha confirmado que trabaja en el próximo año con el objetivo de ampliar el impacto del torneo.