Así es 'La Casita', y no de Bad Bunny: todo sobre la residencia de lujo de Manzanares el Real donde se reúne el Gobierno de Ayuso

Bad Bunny no es el único que triunfa con 'La Casita'. Si bien ha sido él el que ha acaparado el protagonismo con su icónica réplica de una vivienda tradicional puertorriqueña en los conciertos que ha dado en Madrid, lo cierto es que el Gobierno de Ayuso ya contaba con una construcción que se apodaba 'La Casita' mucho antes de que Bad Bunny hiciese viral la suya. Eso sí, con la leve diferencia de que el ambiente en ambas casas dista de ser parecido.

Rozando el fin del curso político, Isabel Díaz Ayuso ha convocado a los suyos este martes 30 de junio en la tan famosa como desconocida por el gran público residencia situada a orillas del embalse de Santillana, en Manzanares El Real. En esta ocasión, se abordaba una agenda de trabajo centrada exclusivamente en cómo aplicar la Inteligencia Artificial para optimizar la atención ciudadana y los servicios públicos de la región.

Y es que la apuesta de la Comunidad por la innovación no es nueva. La capital destaca por ser la única autonomía de España con una Consejería de Digitalización exclusiva y ya destina cerca de 25 millones de euros a la implementación de soluciones de IA para agilizar trámites administrativos y mejorar la eficiencia de sus servicios. Según los datos del Ejecutivo regional, la Comunidad concentra actualmente una de cada cuatro empresas de alta tecnología de todo el país.

Vista aérea de la residencia Santillana donde se reúne el Gobierno de Ayuso / Google Street View

Así es 'La Casita' del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso

Este chalé de más de 2.000 metros cuadrados actúa como retiro de trabajo de la presidenta madrileña y punto de encuentro del Ejecutivo regional. Y es que se trata de una de las varias propiedades inmobiliarias que posee el Canal de Isabel II, ente público dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y responsable de la gestión de aguas en la región.

Una de las fachadas de 'La Casita' / AGENCIAS

Se trata de una casa de dos plantas dotada con unas vistas de lujo al embalse, rodeada de un paraje de gran valor ecológico y con todo tipo de comodidades, como un gran jardín, hasta siete habitaciones, porches, baños y otras estancias.

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Este chalé de más de 2.000 metros cuadrados actúa como retiro de trabajo de la presidenta madrileña y punto de encuentro del Ejecutivo regional / REDES

El chalé cuenta con todo lo necesario tanto para vivir en él como para albergar reuniones de trabajo del equipo Gobierno de la Comunidad o de la Presidencia del Canal de Isabel II; aunque también arrastra la fama de haber sido en el usado en el pasado por parte de algunos dirigentes con fines privados, lo que le valió el sobrenombre popular de 'La Casita'.